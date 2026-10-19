사진=기안84 유튜브

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방송인 기안84가 잇따른 러닝 대회 개최로 인한 주말 교통 불편을 지적했다.19일 유튜브 채널 '인생84'에는 '이번편은 직접 찍고 편집 해봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 기안84는 라면으로 아침 식사를 해결한 뒤 배우 권화운의 집으로 향했다. 두 사람은 함께 가볍게 달리고 주변을 구경하며 시간을 보낼 예정이었다.집을 나선 기안84는 평소에도 러닝화를 즐겨 신는다고 밝혔다. 그는 "요즘은 어지간한 날에는 다 러닝화를 신고 나간다"며 "일주일에 3, 4일 뛰는데 언제 뛸지 모르니까 러닝화를 신고 다니게 됐다"고 설명했다.운동할 때를 대비해 신기 시작했지만, 편안한 착용감에 일상에서도 손이 간다고. 기안84는 "막상 신으니까 편해서 요즘에는 일주일 내내 러닝화만 신는 것 같다"고 전했다.권화운의 달리기 실력도 소개했다. 러닝이라는 공통 관심사로 친분을 쌓은 기안84는 그를 "연예계 달리기 1등"이라고 표현하며 최근 개인 최고 기록을 세웠다고 밝혔다.권화운의 집에 도착한 뒤에는 서울에서 열리는 러닝 대회가 화두에 올랐다. 기안84는 "서울에서 너무 많이 하니까 주말에 길이 겁나 막히더라"며 대회 개최에 따른 교통 체증을 언급했다.직접 달리기를 즐기는 입장이지만, 도로 통제로 불편을 겪는 시민들의 반응도 걱정했다. 그는 "사람들이 그것 때문에 러닝을 좀 안 좋게 생각할 수 있겠더라"며 대회가 잇따라 열리는 상황에 우려를 드러냈다.권화운도 "지금 동시에 세 군데에서 열리고 있다"며 자신이 알고 있는 대회 개최 상황을 이야기했다. 기안84는 "길을 다 틀어막아 놨다"고 덧붙이며 주말 이동에 어려움이 있었다고 토로했다.두 사람의 대화는 대회 개최 빈도로 이어졌다. 권화운은 "진짜 메이저만 하고 하나에 몰빵을 하면 어떨까"라며 주요 대회에 집중하는 방안을 언급했다. 그러면서 "축구 월드컵도 매주 하지 않지 않나"라고 비유해 자신의 생각을 전했다.한편 기안84는 직접 촬영하고 편집한 영상이라고 밝히며 "각 잡고 찍는 콘텐츠도 있지만, 가끔 이렇게 브이로그도 공개하겠다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 최근 그는 매달 150km 정도 뛰고 있다면서도 "실력이 느는 것 같지 않다. 서브4가 목표"라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr