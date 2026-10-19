사진=정가은 유튜브

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배우 정가은이 동안 외모를 둘러싼 피부과 시술 의혹에 직접 답했다.19일 유튜브 채널 '롤코언니 정가은'에는 '"언니 어떤 시술 했어요?" 다 알려 드립니다. (49살에 20대 소리 듣는 법_시술편)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제작진은 정가은에게 "요즘 유튜브에서 동안이라고 난리 났다"고 말했다. 정가은은 "솔직히 말씀드리면 동안 이야기는 옛날부터 많이 듣긴 했다"며 너스레를 떨었다.유튜브를 시작한 뒤에는 외모 변화에 관한 질문이 더 많아졌다고. 그는 "'롤코언니' 한 이후로 진짜 예뻐졌다, 어려졌다, 뭐 했냐는 얘기를 진짜 많이 듣는다"고 전했다. 얼굴을 고친 것이냐는 제작진의 질문에는 "고칠 시간은 사실 없었고 살짝살짝 관리는 받는다"고 답했다.정가은은 피부과 관리와 함께 집에서도 꾸준히 관리한다고 밝혔다. 등과 목 마사지도 한다는 그는 "사실 저는 아파서 하는 것"이라며 앞서 영상에서 소개한 마사지 도구를 따라 샀다는 반응이 많았다고 설명했다.생활 습관도 언급했다. 정가은은 "잠도 잘 자야 하고, 사실 어떤 특별한 하나 가지고 되는 건 없다"며 "하나로 완전히 예뻐진다는 건 없다"고 강조했다. 자신도 30대 후반부터 관리를 시작했다면서 "늦었다고 생각하지 마시라. 지금이 가장 빠른 때"라고 말했다.직접 다니는 피부과를 찾은 정가은은 전문의에게 자신의 피부 상태와 시술에 관해 물었다. 전문의가 피부 탄력과 피부결을 언급하며 "30대 중반 정도로 보일 것 같다"고 하자 그는 "20대까지는 안 되느냐"고 되물어 웃음을 자아냈다.평소 시술을 많이 받을 것이라는 추측에도 입을 열었다. 정가은은 "마사지 도구로 어떻게 저 미모가 관리되냐, 피부과에 주기적으로 가겠지라는 댓글이 있었다"고 전했다.전문의는 정가은의 시술 횟수에 대해 "엄청 많이는 아니다"라며 "평균적으로 하시는 것보다 오히려 바쁘셔서 더 적게 하시는 편인 것 같다"고 설명했다. 정가은도 "울X라를 1년에 한 번씩 정도 한다"고 밝히며 온다 시술을 받으러 다시 방문할 예정이라고 덧붙였다.시술을 중단하면 급격히 처진다는 이야기가 사실인지도 질문했다. 전문의는 "사실이 아니라고 생각한다"며 시술을 받다가 중단한다고 해서 갑자기 처질 가능성은 적다는 견해를 전했다.한편 정가은은 이혼 후 홀로 딸을 양육하고 있다. 연극 무대와 유튜브, SNS 등을 통해 활동과 일상을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr