사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

방송인 지연수가 이혼 6년 만에 재혼에 대한 달라진 생각을 밝혔다.19일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '구독자님들 힘으로 쇼핑라이브 최고액 매출 달성! 민수야 사랑해'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 건강 상태에 관해 이야기를 나누던 중 재혼 의사를 깜짝 고백했다. 앞서 오른쪽 팔 부상으로 일하던 곰탕집을 그만뒀다고 밝혔던 그는 도수치료를 받는 근황과 함께 건강검진에 대한 생각을 전했다.건강 이야기를 하던 지연수는 "내가 약간 생각이 바뀐 게 있다"며 뜻밖의 고백을 꺼냈다. 그는 "나는 전혀 재혼 생각이 없었다. 누굴 만날 생각이 하나도 없었다"면서도 "근데 생각이 바뀌었다. 나 재혼해야겠다. 누굴 좀 만나고 재혼에 대한 생각도 열렸다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.재혼을 긍정적으로 생각하게 된 데에는 아들 민수와 함께할 가정에 대한 바람이 있었다. 지연수는 "좋은 가정을 만들 수 있고, 민수와 나와 잘 맞을 수 있는 사람이라면 결혼하는 것도 괜찮겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.새로운 인연을 만날 가능성을 열어둔 그는 자신의 건강부터 챙기겠다는 뜻도 내비쳤다. "그것도 내가 건강해야 가능한 일 아니냐"는 지연수는 "결혼하게 된다면 결혼하기 전에 건강검진을 받아보는 것도 괜찮겠다고 생각했다"고 덧붙였다. 예상하지 못한 재혼 발언에 제작진은 "이거 특종이다"라며 놀라워했다.이상형에 대해서는 구체적인 조건을 공개했다. 지연수는 "군필에 고졸에 술 안 먹는 남자가 기본"이라며 "함부로 행동하지 않는 사람"을 꼽았다. 자신뿐 아니라 가족을 대하는 태도도 중요하다고 강조한 그는 "자기 자신한테도 그렇고, 자기 가족한테도 그렇고 신중한 사람"이라고 밝혔다. 제작진도 "만약 결혼하게 된다면 혼자가 아니니까"라며 공감했다.앞서 지연수는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 이혼 후 별다른 이성 관계가 없었다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "민수 아빠가 마지막 썸, 연애, 이혼한 남자다. 그 이후 연락처를 교환한 사람도 없다"면서 "그럴 마음의 여유와 시간이 없었고, 여지도 안 줬다"고 전했다.지연수는 2014년 11세 연하인 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 2016년 아들 민수를 얻었다. 두 사람은 2020년 이혼했으며, 현재 지연수가 홀로 아들을 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr