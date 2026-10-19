사진 = 28기 광수 인스타그램

사진 = 28기 광수 인스타그램

사진 = 28기 광수 인스타그램

'나는 솔로' 28기 광수가 성수와 동묘에서 즐긴 사진을 공개하며 눈길을 끌었다.28기 광수는 최근 자신의 인스타그램에 "성수 & 동묘 date with ma sunshine☀️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 광수는 실내 공간에 앉아 검은색 컵을 손에 들고 아래를 바라보고 있다. 갈색 바탕에 화려한 프린트가 들어간 반소매 티셔츠를 입고 검은색 뿔테 안경을 착용해 편안하면서도 개성 있는 스타일을 선보였다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 손목시계, 팔찌가 어우러져 자연스러운 일상 패션을 완성했다.이어진 사진에서 28기 광수는 수많은 작은 장식이 줄지어 매달린 공간에서 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한 손에 휴대전화를 들고 정면을 바라보는 광수는 그래픽 티셔츠에 짙은 색상의 줄무늬 와이드 팬츠를 매치했다. 반듯하게 정돈한 머리와 검은색 안경이 단정한 인상을 더하며, 거울에 비친 옆모습까지 함께 담겼다.마지막 사진에서 28기 광수는 의류 매장과 돌담 사이로 이어진 골목길에 서서 고개를 옆으로 돌리고 있다. 앞선 사진과 같은 티셔츠와 넉넉한 바지에 운동화를 신고 한쪽 다리를 앞으로 내디딘 모습이다. 높게 뻗은 돌담 위로 푸른 나무가 드리워진 가운데 광수의 편안한 옷차림이 거리 풍경과 자연스럽게 어우러진다.한편 28기 광수는 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는솔로' 돌싱 특집에서 정희와 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전해 공개 열애를 이어왔다. 두 사람은 재혼 가능성까지 언급하며 만남을 이어갔지만 정희가 SNS 댓글을 통해 결별 사실을 직접 인정했다.이런 가운데 광수가 "date with ma sunshine"이라는 표현과 함께 성수와 동묘에서 보낸 시간을 공개해 관심이 쏠린다. 다만 게시물에는 함께 시간을 보낸 상대의 모습이나 신원이 공개되지 않아 새로운 연애 여부는 확인되지 않았지만 네티즌들은 28기 딸이 아니냐고 추측하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr