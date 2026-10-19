사진 = 이요원 인스타그램

사진 = 이요원 인스타그램

사진 = 이요원 인스타그램

배우 이요원이 가을 쇼핑을 즐기는 일상을 공개하며 세련된 패션 감각을 뽐냈다.이요원은 최근 자신의 인스타그램에 "가을쇼핑"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이요원은 의자에 앉아 한 손으로 머리카락을 만지며 아래를 바라보고 있다. 따뜻한 주황빛의 넉넉한 니트 상의와 긴 스커트를 맞춰 입고 흰색 양말에 운동화를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일링을 완성했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 차분한 표정이 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 이요원은 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 사진을 촬영하고 있다. 니트 상의 안에 흰색 이너를 겹쳐 입어 포인트를 더했으며 발목까지 내려오는 스커트가 늘씬한 실루엣을 돋보이게 한다. 한 손에 진주 장식이 달린 스트랩을 들고 자연스럽게 포즈를 취한 모습에서 이요원 특유의 세련된 매력이 드러난다.마지막 사진에서 이요원은 베이지색 토트백을 어깨에 멘 채 몸을 옆으로 돌리고 있다. 긴 생머리가 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내리며 주황빛 니트와 차분한 색상의 가방이 조화를 이룬다. 고개를 살짝 돌린 옆모습에서는 또렷한 이목구비와 단정한 분위기가 돋보인다.앞서 '굿네이버스' 채널에 등장한 이요원은 동안 미인 비법에 대해 "제가 수건을 잘 안 쓴다는 건 다들 알고 계실 것 같고 부득이하게 수건을 써야 하는 경우면 흘러내리는 정도로만 닦는다"며 "평소에 음료수를 잘 안 마시고 물을 마시는데 차를 많이 마시는 편이다"고 밝혔다. 이어 "무엇보다 마음이 좀 편안해야 스트레스를 덜 받아야 피부도 좋아하는 것 같다"며 "수면도 중요해서 수면 잘하려고 노력한다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr