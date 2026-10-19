사진 = 김희애 인스타그램

사진 = 김희애 인스타그램

배우 김희애가 촬영장 근처 카페에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개했다.김희애는 최근 자신의 인스타그램에 "촬영장 근처 카페에서 찾은 작은 행복🥐"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김희애는 붉은색 벽면이 돋보이는 카페의 긴 벤치에 앉아 손에 든 포장지를 열어보고 있다. 자연스러운 질감의 아이보리색 롱코트에 짙은 청바지와 운동화를 매치해 편안하면서도 멋스러운 스타일링을 완성했다. 짧은 단발머리에 작은 헤어핀을 꽂은 모습이 눈길을 끌며 고개를 살짝 숙이고 손끝에 시선을 집중한 표정에서 꾸밈없는 매력이 드러난다.이어진 사진에서 김희애는 한 손에 빵을, 다른 손에 음료를 들고 눈을 감은 채 환하게 웃고 있다. 입가에 깊게 번진 미소와 자연스럽게 드러난 보조개가 사랑스러운 분위기를 자아낸다. 넉넉한 실루엣의 밝은색 코트와 단정한 단발머리가 어우러져 세련된 분위기를 유지하면서도 친근한 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "아름다운 사람", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "멋있다" 등의 댓글을 달았다.한편 김희애는 1967년생으로 59세이며 1983년 영화 '스무해 첫째날'로 데뷔한 뒤 드라마 '아들과 딸', '완전한 사랑', '밀회', '부부의 세계' 등 다수의 작품에서 열연했다. 김희애는 JTBC 새 드라마 '골드디거' 출연을 확정했으며 차기작으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr