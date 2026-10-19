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배우 이선빈이 내추럴한 모습으로 영화에 출연했다.19일 서울 용산구 CGV 용산아이파크에서 영화 '수능, 출제의 비밀' 언론배급시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 자리에는 이용재 감독, 배우 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호가 참석했다.이날 이선빈은 "모니터 속 내 외모를 보고 경악을 금치 못했다. 무방비 상태로 나온 게 거의 처음이었다"라며 "전작 때 제주도에서 촬영해서 타기도 했고, 더 어두운 톤으로 화장했다. 헤어스타일도 그냥 질끈 묶은 머리였다. 의상도 핏되는 옷은 잘 입지 않았다"고 설명했다.이어 "촌스러워 보이려고 노력하지 않았는데 금방 되더라. 새로운 모습 보여드리게 돼서 유쾌하고 재밌었다. 예뻐야 한다는 건 내려놨다"고 덧붙였다.'수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 수능 출제를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람(이선빈)이 오탈자도 시비도 없는 문제없는 문제를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디다. 작품은 오는 28일 개봉된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr