텐아시아 DB

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배우 이선빈이 올해 수능을 보는 응시자 55만 명을 향해 응원의 말을 남겼다.19일 서울 용산구 CGV 용산아이파크에서 영화 '수능, 출제의 비밀' 언론배급시사회 및 기자간담회가 진행됐다. 자리에는 이용재 감독, 배우 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호가 참석했다.이날 이선빈은 "매년 찾아오는 큰 이슈다. 이 하루를 위해 많은 학생들이 피땀 눈물을 흘려가며 이 순간을 위해 많은 노력을 쏟고 있다는 걸 알고 있는데 조금만 더 버티시고 시험 잘 봐서 원하는 대학에 갈 수 있기를 응원하겠다"라고 말했다.유재명 역시 "무엇보다 체력이 중요하다. 감기 걸리지 말고, 컨디션 관리 잘해서 마지막까지 최선을 잘 하길 바란다"라고 응원했다.'수능, 출제의 비밀'은 대한민국 2급 국가기밀인 수능 출제를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사 맹보람(이선빈)이 오탈자도 시비도 없는 문제없는 문제를 만들어내기 위해 좌충우돌하는 미션 코미디다. 작품은 오는 28일 개봉된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr