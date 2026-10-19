김영광이 로맨틱코미디 장르에서 자신의 강점을 꼽았다. / 사진제공=넷플릭스

김영광은 자신의 강점으로 큰 키를 꼽았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김영광이 로맨틱코미디에서 자신의 강점을 꼽았다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에 출연한 배우 김영광을 만났다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 김영광이 맡은 백호랑은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세이자, 인공 심장을 가진 콤플렉스가 있는 인물이다.김영광은 백호랑에 대해 "완벽을 추구하는 캐릭터기 때문에 철두철미하고 칼 같은 성격을 잘 보여주기 위해 의상으로 각이 많은 느낌을 주려고 했다"고 밝혔다. 또 다른 작품에서도 흔하게 볼 수 있는 재벌 3세 캐릭터를 두고 "클리셰를 클리셰처럼 하자고 생각했다"며 "시청자들이 '이게 아는 맛이지'라고 느끼게 하는 게 목표"였다고 털어놨다.김영광은 로맨틱코미디에서 자신의 강점을 묻자 부끄러워하는 모습을 보였다. 그러면서도 "일단 키가 크다"며 "그림상 잘 보일 수 있다"고 말했다. 김영광의 키는 190cm로 알려져 있다.상대 배우 채수빈에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 그는 "촬영할수록 채수빈 배우와 가까워지면서 남녀 주인공도 더 자연스러워 보이고 예쁘게 보게 되는 것 같다"며 "채수빈은 정말 귀여웠다. 다람쥐 같기도 하고 코알라 같기도 하다"고 말했다. 이어 "만지면 부서질 것 같고 살살 다뤄야 할 것 같은 그런 감정이 생기는 배우"라며 애정을 나타냈다.김영광은 촬영을 위해 체력 관리에도 노력을 기울였다. 그는 "요즘 열심히 운동하고 체력을 키우고 유지하려고 한다"며 "저녁이 되면 엄청 에너지가 떨어진다. 체력이 올라와 주면 집중할 수 있는 시간이 길어지는 것 같다"고 설명했다. 이어 "예전에는 운동을 몰아서 하는 스타일이었다면 요즘은 꾸준히 하고 있다"며 달라진 습관도 언급했다.'나를 충전해줘'는 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개된 지 이틀 만에 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr