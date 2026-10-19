가수 21학번이 직장인들의 퇴근길을 소재로 한 신곡을 발표했다./사진=티라미수레코드

가수 21학번이 직장인들의 퇴근길을 소재로 한 신곡을 발표했다./사진=티라미수레코드

가수 21학번이 직장인들의 퇴근길을 소재로 한 신곡을 발표했다.21학번은 최근 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 '퇴근송'을 발매했다. 이번 곡은 모찌멜로디의 동명 곡을 리메이크한 것으로, 원곡에 21학번 특유의 밝은 음색을 더했다.'퇴근송'은 하루 일과를 마친 뒤 집으로 돌아가는 직장인들의 일상을 담은 노래다. 퇴근길 버스에서 영상을 보거나 집에서 배달 음식을 시켜 먹고 게임을 즐기는 등 일상적인 모습을 가사에 담았다.특히 "퇴근 퇴근! 빨리 가자!"라는 반복적인 후렴구로 퇴근을 기다리는 직장인들의 마음을 표현했다. "나는 퇴근합니다. 모두 안녕히 계세요!"라는 가사에서는 업무를 마치고 자유시간을 맞이하는 기분을 드러냈다.21학번은 이번 리메이크에서 기존 곡의 유쾌한 분위기를 유지하면서도 자신의 목소리에 맞게 편곡해 원곡과 차별화를 시도했다.한편 21학번은 티라미수레코드 소속으로, 신곡 '퇴근송'은 현재 각종 온라인 음원사이트에서 들을 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr