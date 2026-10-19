가수 김민석은 배우 김우석의 친형이다. 두 사람의 나이 차이는 3살이다. / 사진=텐아시아DB

가수 김민석과 배우 김우석은 2021년 MBC '복면가왕'에 함께 출연한 바 있다. / 사진=유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

'닥터X'에서 김지원의 든든한 조력자로 활약 중인 배우 김우석(32)의 친형이 그룹 멜로망스의 김민석(35)이라는 사실이 재조명되고 있다.김우석은 현재 방송 중인 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 신입 인턴 박태경 역을 맡았다. 박태경은 외과의사 계수정(김지원 분)을 존경하며 따르는 인물이다. 김우석은 막내다운 풋풋한 매력으로 극에 활력을 더하고 있다.그의 친형 김민석은 정동환과 함께 2인조 그룹 멜로망스로 활동하고 있다. '선물', '동화', '사랑인가 봐' 등의 히트곡을 발표했으며, 특히 2017년 발매한 '선물'로 음원차트 정상에 올랐다.두 사람은 방송을 통해 남다른 우애를 보여주기도 했다. 2021년 MBC '복면가왕'에 함께 출연했을 당시 김민석은 "제 눈에는 가장 잘생겼다. 하나뿐인 동생인 만큼 사랑하고 있고 응원하는 배우다"며 애정을 표현했다.지난 5일에는 KBS Cool FM '한해의 키스 더 라디오'에 함께 출연했다. 김민석이 스페셜 DJ를 맡은 가운데 김우석이 게스트로 출연해 형제간의 케미스트리를 보여줬다.김우석은 2017년 웹드라마 '연애플레이리스트 시즌2'로 데뷔했다. 이후 '보이스2', '보이스3', '군검사 도베르만', '금혼령, 조선 혼인 금지령' 등에 출연하며 연기 경력을 쌓았다.한편 '닥터X'는 천재적인 수술 실력을 갖춘 외과의사 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 지난 9일 첫 방송에서 시청률 11.4%를 기록한 데 이어 지난 17일 방송된 4회에서는 18.5%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr