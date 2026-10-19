박세미가 한살 연하와 결혼식을 올린다. / 사진=박세미 SNS

박세미가 '개세모 시즌2'에 출연한다. / 사진제공=비보티비

최근 결혼한 코미디언 박세미가 동료들과 실랑이를 벌이다 결혼식을 하지 않겠다고 선언해 웃음을 안긴다.19일 공개되는 유튜브 예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2') 2회에는 1990년생 동갑내기 김진주, 김지유, 박세미가 출연한다. 세 사람은 유튜브 채널 '백마TV'에서 함께 활동하고 있는 절친한 사이다.이날 세 사람은 어린 시절 사진을 공개하며 과거 이야기를 나눈다. 김지유는 어린 시절 자신의 외모에 자신감이 넘쳤다고 밝히면서 당시 주변 사람들이 자신을 보고 웃었던 이유를 뒤늦게 알게 된 사연을 전한다.연애와 소개팅에 관한 이야기도 이어진다. 박세미는 자신에게 관심을 보인 남성이 있다는 말을 듣고 처음에는 만남을 거절했지만, 이후 마음을 바꿔 소개를 부탁했던 경험을 털어놓는다. 김진주 역시 김지유의 소개로 남성을 만났던 당시의 상황을 전한다.과거 연기 활동에 관한 일화도 공개된다. 배우를 꿈꿨던 김지유는 가족에게 자신의 꿈을 이야기했다가 "산속으로 들어가라"는 말을 들었다고 밝힌다. 이후 웹드라마 주연으로 출연했던 경험과 연기를 하면서 기억에 남았던 순간을 회상한다.특히 1살 연하와 결혼한 박세미를 위해 브라이덜 샤워를 준비하는 과정에서 세 사람의 의견이 엇갈린다. 김진주가 독특한 파티 아이디어를 제안한 데 이어 결혼식 축가를 두고도 실랑이가 벌어진다. 결국 박세미는 결혼식을 하지 않겠다고 선언한다.'개세모 시즌2' 2회는 이날 오후 6시 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr