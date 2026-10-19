'불꽃야구2' 박재욱이 부상을 당한다. / 사진제공=스튜디오C1

'불꽃야구2' 박재욱이 부상을 당한다. / 사진제공=스튜디오C1

'불꽃야구2' 박재욱이 경기 도중 갑작스러운 부상으로 그라운드에 쓰러진다.19일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 23화에서는 불꽃 파이터즈와 부산고의 치열한 승부가 이어지는 가운데 박재욱이 손을 부여잡고 쓰러지는 돌발 상황이 발생한다.이날 불꽃 파이터즈는 부산고를 상대로 접전을 펼친다. 앞서 상대 선발투수에게 2루타를 기록했던 정의윤은 모교 후배인 1학년 에이스와 다시 맞붙는다. 빠른 공을 던지는 투수를 상대로 큼지막한 파울 타구를 만들어낸 정의윤은 이후 과감한 스윙으로 승부에 나선다.김성근 감독은 승부의 흐름을 바꾸기 위해 대타 김문호를 투입한다. 김문호는 올 시즌 사직야구장에서 열린 직관 경기에 처음 출전하게 됐다. 과거 익숙했던 구장에서 시즌 첫 안타에 도전하는 만큼 동료 선수들도 응원을 보낸다.팽팽한 승부가 이어지던 중 예상치 못한 부상 상황이 발생한다. 포수 박재욱이 갑자기 손을 부여잡고 그라운드에 쓰러진 것. 이를 지켜보던 벤치에도 긴장감이 감돈다.'불꽃야구2' 23화는 19일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr