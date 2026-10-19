김영광이 '나를 충전해줘'로 오랜만에 로맨틱 코미디에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

김영광이 '나를 충전해줘'에서 빈틈 없는 재벌 3세 백호랑 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

김영광이 '나를 충전해줘'에서 채수빈과 케미를 보여줬다. / 사진제공=넷플릭스

"작업하는 내내 기분이 붕 뜨는 게 로맨스의 장점인 것 같아요. 마음과 생각을 좀 아름답게 바꿔준달까요? '왜 이렇게 하늘이 이쁘지?' 이런 생각들을 하게 되더라고요."김영광의 최근 작품은 '은수 좋은 날', '트리거', '악인전기' 등 범죄·스릴러 장르가 주를 이뤘다. '나를 충전해줘'를 통해 오랜만에 로맨틱 코미디에 출연한 그는 처음에는 연기하는 게 어색했지만, 촬영을 거듭할수록 작품이 지닌 발랄한 분위기에 푹 빠져들었다고 말했다.넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 공개이틀 만에 넷플릭스 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.김영광은 처음 대본을 받았을 때 만화 같은 설정에 흥미를 느꼈다. 마침 한동안 장르물에 출연하면서 무거운 분위기에서 벗어나고 싶다고 생각하던 때였다."주변에서 재미있을 거라고 얘기도 많이 해줬어요. 또 나이가 더 들기 전에 해야 할 것 같았어요. 더 나이 들면 안 들어올 수도 있으니까요. 하하."김영광이 맡은 백호랑은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세이자, 인공 심장을 달고 있는 인물이다. 김영광은 "완벽을 추구하는 캐릭터기 때문에 철두철미하고 칼 같은 성격을 잘 보여주기 위해 의상에도 각진 느낌을 주려고 했다"고 밝혔다.백호랑은 로맨스 작품에서 흔하게 등장하는 재벌 3세 캐릭터다. 김영광은 이 전형적인 설정을 어떻게 연기했을까. 그는 "클리셰를 클리셰처럼 하자고 생각했다"며 "시청자들이 '이게 아는 맛이지'라고 느끼게 하는 게 목표였다"고 털어놨다. 다만 익숙한 설정과 별개로 오랜만에 도전한 로맨스 연기에는 걱정도 있었다."쑥스러운 장면이 많다 보니 '표현을 잘 못하면 어떡하지' 이런 생각을 했어요. 그런데 로맨스의 장점이 찍으면서 역할에 자연스럽게 몰입된다는 거더라고요. 나중에는 더 몰입됐고, '뭐 어때 내가 백호랑인데'라는 마음이 생기면서 갈수록 뻔뻔해졌죠. 하하."대본 속 상황을 이해하기 어려웠던 순간도 있었다. 백호랑의 대사를 읽다가 "진짜 사람이 이런다고?"라고 의문을 제기하기도 했다고. 그때마다 제작진과 상대 배우 채수빈의 응원을 받았다."극 초반에는 나 자신과의 싸움이 치열했던 것 같아요. 감독님과 계속 대화하면서 이 작품에 맞는 톤과 태도를 만드는 과정이 있었어요. 또 극 중 나보배가 쓰는 드라마 장면들은 정말 가짜 같은 상황이잖아요. 그렇다고 그냥 연기하기엔 아쉽고 '에이 모르겠다'하고 열심히 했죠."채수빈과의 케미도 빠질 수 없다. 190cm의 큰 키를 자랑하는 김영광은 채수빈과 체격 차이에서 오는 이른바 '덩치 케미'로도 주목받았다. 로맨틱코미디에서 자신의 강점이 뭔지 묻는 말에 쑥스러워하며 한참을 망설이던 그는 "일단 키가 크다"며 "그림상 잘 보일 수 있다"고 답했다."촬영할수록 채수빈 배우와 가까워지면서 남녀 주인공도 더 자연스러워 보이고 예쁘게 보게 되는 것 같아요. 채수빈 배우는 정말 귀엽죠. 다람쥐 같기도 하고 코알라 같기도 하고 만지면 부서질 것 같고 살살 다뤄야 할 것 같은 그런 감정이 생기는 배우예요."김영광은 로맨틱 코미디를 촬영하면서 스스로 한층 밝아졌다고 느꼈다. 그는 "작품의 장르를 많이 탄다고 생각하진 않았는데 이제 보니 장르를 타는 것 같다"고 말했다. 이어 "장르물을 할 때는 사람 앞에 벽이 있는 것 같았는데 로코하니까 그런 벽이 내려지면서 세상이 밝아 보인다"며 웃음을 자아냈다. 당분간 로맨틱 코미디에 집중하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 현재 촬영 중인 차기작 역시 로맨틱 코미디다."저는 하나 시작하면 이것만 파는 스타일이에요. '나를 충전해줘'에 이어 지금 차기작으로 로코를 찍고 있고 당분간 그 분위기를 이어 나가고 싶은 마음이 있어요. 이후 또 좋은 장르나 다른 해보고 싶은 작품이 온다면 그걸 하게 되겠죠?"박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr