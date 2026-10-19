김영광이 오랜만에 로맨틱코미디 장르에 도전한 소감을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

김영광이 자신의 밝아진 성격을 언급했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김영광이 '나를 충전해줘'로 오랜만에 로맨틱코미디 장르에 도전한 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에 출연한 배우 김영광을 만났다.'나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 로맨스를 그린 작품이다. 김영광이 맡은 백호랑은 철저한 계획 속에 살아가는 재벌 3세이자, 인공 심장을 가진 콤플렉스가 있는 인물이다.김영광은 최근까지 '운수 좋은 날', '트리거', '악인전기' 등 장르물을 연이어서 하다가 로맨틱 코미디 작품에 도전했다. 그는 "로맨스물을 오랜만에 하니까 마음이 살아나는 느낌을 받았다"며 "하길 잘했다는 생각이 많이 든다"고 밝혔다.김영광은 장르물을 할 때보다 많이 밝아진 것 같다고 털어놨다. 그는 "기분이 붕 뜨는 게 로맨스의 장점인 것 같다"며 "좋은 생각을 하게끔 만들어주는 것 같다"고 생각을 밝혔다. 이어 "악인을 할 때는 그런 생각이 잘 안 난다"며 "로코를 하다 보면 '왜 이렇게 하늘이 이쁘지?' 이런 생각이 든다"고 말해 웃음을 자아냈다.출연 중인 작품의 장르에 영향을 받느냐는 말에 그는 "예전에는 그렇지 않다고 생각했는데 이제 보니 장르를 타는 것 같다"고 말했다. 이어 "장르물을 할 때는 사람 앞에 벽이 있는 것 같았는데 로코하니까 그런 벽이 내려지면서 세상이 밝아 보인다"고 설명했다. 이어 현재 차기작으로 로맨틱코미디를 찍고 있다며 당분간 그 분위기를 이어 나가고 싶다는 뜻을 밝혔다.작품을 선택하는 기준에 대해서는 "어딘가 꽂히듯이 흥미가 생기는 것들을 좋아한다"고 털어놨다. 그는 "대본의 장면을 보고 상상이 확 되는 작품들을 고르는 편"이라면서도 "지금도 항상 여러 가지를 하고 싶어 하기 때문에 제약은 없다"고 덧붙였다.'나를 충전해줘'는 지난 9일 넷플릭스를 통해 공개된 지 이틀 만에 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr