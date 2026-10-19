김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연 중이다. / 사진제공=tvN

배우 김유정이 '100일의 거짓말'에서 탄탄한 연기력으로 극의 중심을 잡고 있다.지난 17일과 18일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 3, 4회에서는 조선총독부에 위장 통역생으로 잠입한 이가경(김유정 분)이 잇따른 위기 속에서 기지를 발휘하는 모습이 그려졌다. 김유정은 능청스러운 위장부터 목숨을 건 심리전까지 폭넓은 감정 연기로 극의 긴장감을 높였다.극 중 이가경은 소매치기 출신으로, 조선총독부에 통역생으로 잠입해 독립운동을 돕는 인물이다. 김유정은 상황에 따라 말투와 표정을 달리하며 이가경의 다채로운 모습을 그려냈다. 공손한 일본어와 미소로 상대를 대하다가도 사토 히데오(박진영 분)의 추궁에는 영어와 당당한 눈빛으로 맞섰다. 다른 사람을 사칭하며 부산 사투리까지 구사하는 장면에서는 인물의 영리함을 살렸다.특히 4회 납치 장면에서는 김유정의 감정 연기가 돋보였다. 정체불명의 인물들에게 붙잡힌 이가경은 두려움에 떨면서도 이마에 총구가 닿자 눈빛을 바꿨다. "내 배후는 조선이다", "대한독립만세"를 외치는 장면에서는 죽음의 위협 앞에서도 신념을 굽히지 않는 인물의 강단을 표현했다.이어 납치와 취조가 자신을 시험하기 위한 구국단의 연극이었다는 사실을 이미 간파하고 있었다는 반전이 공개됐다. 김유정은 두려움에 떨던 모습에서 벗어나 상대의 허점을 지적하며 순식간에 분위기를 뒤집었다.자신을 시험한 이들을 향한 분노와 유소란(김현주 분)의 사연에 흔들리는 마음, 다시 밀정으로 나서기로 결심하는 과정도 세밀하게 그려냈다. 김유정은 큰 감정 표현에만 의존하지 않고 눈빛과 말투의 변화를 통해 이가경의 복잡한 심리를 전달했다.이후에도 위기는 계속됐다. 이가경은 사토 신이치(진선규 분)의 일정을 확인한 뒤 영어로 정보를 전달했지만 통화를 마치자마자 사토 히데오와 마주했다. 김유정은 순간적으로 굳어지는 표정만으로 정체가 발각될 수 있는 상황의 긴장감을 표현했다.김유정은 이번 작품에서 소매치기부터 위장 통역생, 독립운동을 돕는 밀정까지 변화하는 이가경의 모습을 설득력 있게 그려내고 있다. 능청스러운 모습과 대담한 행동, 두려움과 결심이 교차하는 순간마다 다른 감정을 보여주며 극의 몰입도를 높였다.이러한 가운데 '100일의 거짓말'은 1회 5.3%에서 4회 최고 9.0%까지 시청률이 상승하며 흥행 흐름을 이어가고 있다. 김유정의 연기와 더불어 인물들 사이의 치밀한 심리전, 예측하기 어려운 전개가 작품의 주요 관전 요소로 자리 잡았다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr