방송인 박슬기는 과거 박위의 유튜브 채널에 출연해 박위 아버지와의 인연을 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 영상 캡처

방송인 박슬기와 박위 아버지의 인연이 재조명되고 있다. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 영상 캡처

유튜버 박위의 아버지인 박찬홍 감독이 여러 여배우와 가족처럼 지내온 사실이 화제를 모은 가운데, 방송인 박슬기와의 친분도 재조명되고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 박찬홍 감독이 배우 박진희, 윤소희, 최강희 등과 맺어온 특별한 인연이 관심을 끌고 있다. 이와 함께 박슬기가 과거 박 감독의 가족과 교류했던 일화도 다시 주목받고 있다.박슬기는 2023년 박위의 유튜브 채널 '위라클'에 출연해 그의 부모님을 향한 애정을 드러냈다. 당시 박슬기는 "박위의 부모님이 너무 멋지더라"고 말했다. 이에 박위는 "아빠가 누나랑 둘이서 찍은 사진을 카톡방에 딱 보내줬다"고 밝혀 두 사람의 친분을 짐작하게 했다.이 같은 사연은 박 감독이 다른 여배우들과 맺어온 인연과도 맞닿아 있다. 박 감독은 아버지를 여읜 배우 최강희에게 가족이 되어주겠다는 뜻을 전한 바 있다. 최강희는 과거 '위라클'에 출연해 박 감독으로부터 "이제부터 내가 네 아빠다. 나 아빠라고 불러"라는 말을 들었다고 밝혔다.배우 박진희와도 부녀처럼 가까운 관계를 유지해 왔다. 박진희는 그를 아버지라고 부를 만큼 각별한 사이로 박 감독은 그의 결혼식에서 축사를 맡기도 했다. 배우 윤소희와의 인연도 알려져 있다. 두 사람은 드라마 '기억'을 통해 처음 만났으며 이후 윤소희가 박위의 가족과 명절을 함께 보내는 모습이 공개되기도 했다.이처럼 박찬홍 감독이 여러 여배우와 가족처럼 지내온 사연이 화제를 모으면서 박슬기와의 과거 교류도 다시 관심을 받고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr