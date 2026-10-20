박세미가 변우석 닮은 연하남과 찍은 웨딩 사진을 업로드했다. /사진=박세미 SNS

박세미가 친구들의 축가 제안에 부담을 느끼며 결혼식을 하지 않겠다고 선언했다. / 사진=웹예능 '개세모' 캡처

결혼을 앞둔 코미디언 박세미가 친구들의 축가 제안에 부담을 느끼며 결혼식을 하지 않겠다고 농담했다.최근 공개된 유튜브 예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 1990년생 동갑내기이자 유튜브 '백마TV' 멤버인 박세미, 김진주, 김지유가 출연했다. 평소 절친한 사이인 세 사람은 "어제도 만났다"며 친분을 과시했다.세 사람은 결혼을 앞둔 박세미의 브라이덜 샤워를 두고 이야기를 나눴다. 김진주와 김지유는 친구를 위해 파티를 준비하려 했지만, 깜짝 이벤트가 아닌 사전 제안이었다는 사실이 알려지며 의견이 엇갈렸다. 김진주는 평범한 파티 대신 "우리 셋 다 대머리 분장할래?"라는 아이디어를 제안했다. 예상치 못한 계획에 박세미는 "준비는 내가 할 테니까 너네 그냥 와"라며 직접 브라이덜 샤워를 준비하겠다고 나섰다.결혼식 축가를 두고도 실랑이가 벌어졌다. 박세미는 친구들에게 축사를 부탁하려 했지만, 김진주와 김지유는 오히려 축가를 부르겠다고 주장했다. 두 사람은 "우리가 축가를 해야 의미가 있지 않나"라며 물러서지 않았다.친구들의 적극적인 태도에 부담을 느낀 박세미는 결국 "나 그냥 결혼식 안 할래"라고 말했다. 이에 김진주가 갑자기 눈물을 보이면서 웃음을 자아냈다. 이후 김진주와 김지유는 즉석에서 '찐이야'를 열창하며 축가 연습에 나섰다. 박세미 역시 휴지로 면사포를 만들어 쓰는 등 친구들의 장난에 동참했다.앞서 박세미는 웨딩사진을 공개해 화제를 모았다. 당시 누리꾼은 연하인 예비 신랑이 배우 변우석을 닮았다며 관심을 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr