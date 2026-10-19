이다해가 임신 중 근황을 공개했다. / 사진=이다해 SNS

이다해가 임신 중 근황을 공개했다. / 사진=이다해 SNS

배우 이다해가 임신 중에도 중국을 방문해 열일 행보를 보였다.이다해는 지난 18일 자신의 SNS에 "멋진 여자 딴딴의 광군제 기념 라이브 방송 지원군으로 급출격"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 이다해는 드레스에 머플러를 두른 채 밝은 표정으로 휴대폰 화면을 바라보고 있다. 다른 사진에서는 노란색 원피스를 입고 단아한 매력을 뽐냈다. 두 사람은 임신 중인 이다해의 배에 다정하게 손을 올려 눈길을 끌기도 했다.이다해는 "홀몸도 아닌데 항저우까지 와줘서 너무 고맙다"며 "늘 생각하는 거지만 넌 동생이 아니라 언니 같다. 너의 넘치는 에너지는 정말 대단해"라고 칭찬했다. 두 사람은 선물도 주고받으며 끈끈한 우정을 과시했다.이다해는 2023년 가수 세븐과 결혼했다. 현재 임신 중이며 오는 11월 출산을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr