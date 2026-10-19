방탄소년단 '더 시티' 라스베이거스 모노레일 / 사진=빅히트 뮤직

방탄소년단 '더 시티' 싱가포르 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 12월 싱가포르에서 올해 마지막 '더 시티(THE CITY)' 프로젝트를 개최한다.방탄소년단은 19일 팬 플랫폼 위버스를 통해 'BTS THE CITY ARIRANG – SINGAPORE'(BTS 더 시티 아리랑 싱가포르) 개최를 발표했다. 행사는 오는 12월 1일부터 31일까지 진행되며, 역대 '더 시티' 프로젝트 가운데 가장 긴 기간 운영된다.이번 행사는 싱가포르 관광청과의 협업으로 마련됐다. 싱가포르 주요 관광지와 문화시설을 활용해 방탄소년단의 음악과 콘텐츠를 경험할 수 있는 프로그램을 운영할 예정이다.싱가포르 관광청은 "단일 아티스트와 협력한 도시 전역 프로젝트 가운데 가장 큰 규모다. 이 특별한 경험을 선보이게 돼 자랑스럽다"고 밝혔다. 이어 "'더 시티 아리랑'의 동남아시아 첫 개최는 세계적인 IP를 유치한 싱가포르의 역량을 입증하는 것"이라고 설명했다.현지 주요 관광·문화시설도 프로젝트에 참여한다. 만다이 와일드라이프 리저브, 싱가포르 국립 미술관, 싱가포르 국립 박물관, 리조트 월드 센토사, 센토사 개발 공사, 칼랑 그룹 등이 협력 기관으로 이름을 올렸다.'더 시티'는 방탄소년단의 월드투어 개최 지역에서 공연과 연계한 체험형 콘텐츠를 제공하는 프로젝트다. 도시의 주요 명소와 공간에 아티스트의 음악 및 앨범 콘셉트를 접목해 공연장 밖에서도 관련 콘텐츠를 즐길 수 있도록 기획됐다. 프로젝트는 지난 3월 방탄소년단의 컴백에 맞춰 서울에서 시작됐다. 이후 라스베이거스, 부산, 런던, 뉴욕 등으로 개최 지역을 확대했으며, 싱가포르에서 2026년 일정을 마무리한다.한편 방탄소년단은 오는 11월 19일 대만 가오슝 공연을 시작으로 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 아시아 일정을 진행한다. 싱가포르 공연은 12월 17일과 19일, 20일, 22일 총 4회에 걸쳐 내셔널 스타디움에서 열린다. 이는 이번 아시아 투어의 단일 지역 기준 최다 공연 횟수다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr