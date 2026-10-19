이성욱이 과거에 얽힌 사연을 밝히며 반전을 안겼다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

이성욱이 과거에 얽힌 사연을 밝히며 반전을 안겼다. / 사진='닥터X : 하얀 마피아의 시대' 방송 화면 캡처

배우 이성욱이 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에서 과거에 얽힌 사연을 밝히며 반전을 안겼다.지난 16일 방송된 SBS 드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 3회에서는 배흥곤(이성욱 분)이 계수정(김지원 분)과 갈등을 빚는 가운데 그가 과거 병원에서 벌어진 사망 사건과 관련이 있다는 사실이 밝혀졌다.배흥곤은 계수정이 '닥터X'라고 확신하며 의심을 이어갔다. 특히 계수정이 뇌동맥류 수술을 직접 집도하겠다고 나서면서 두 사람의 갈등은 깊어졌다. 그러나 계수정은 주변의 우려에도 수술을 진행했고, 성공적으로 마쳤다.배흥곤의 과거도 공개됐다. 평소 엄격하고 까다로운 태도를 보였던 그는 병원에서 발생한 사망 사건에 죄책감을 느끼고 있었다. 과거 응급구조사의 수술을 맡을 교수들이 모두 자리를 비운 상황에서 환자를 살리기 위해 애썼지만 끝내 사망을 막지 못했던 것. 이후 배흥곤은 해당 사건을 다시 알리기 위해 직접 폭로글을 올린 것으로 밝혀졌다.배흥곤이 병원의 변화를 바라고 있었다는 사실도 나타났다. 그동안 계수정과 대립하며 강경한 태도를 보였지만, 과거 사건을 계기로 병원 내부의 문제를 바로잡으려 했던 것이다. 이성욱은 평소 단호한 모습을 보이던 배흥곤이 과거를 떠올리며 괴로워하는 모습을 연기했다.방송 말미에는 배흥곤이 나대일(장승조 분)과 함께 등장했다. 나대일이 나타나자 원장 부승권(손현주 분)은 계수정과의 계약을 보류하겠다고 밝혔다. 새로운 인물의 등장으로 병원 내부의 상황이 달라진 가운데 배흥곤이 앞으로 어떤 역할을 하게 될지 관심이 쏠린다.이성욱은 계수정을 의심하고 견제하는 모습부터 과거 사건에 대한 죄책감을 느끼는 모습까지 배흥곤의 서로 다른 면모를 보여줬다. 특히 병원의 변화를 원하면서도 현실적인 한계에 부딪힌 인물의 상황을 표정과 말투로 표현했다.'닥터X: 하얀 마피아의 시대'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr