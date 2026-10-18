사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

가수 정재형이 운전면허 시험에 최종 합격하며 성취감을 드러냈다.18일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '왼쪽이 액셀이야 오른쪽이 브레이크야?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정재형은 필기시험을 앞두고 "마지막 모의고사 44점 나왔다"며 긴장했다. 시험을 치른 뒤에는 "너무 어려웠다"고 털어놨지만, 74점으로 합격해 첫 관문을 넘었다.기능시험에서는 감점 없이 100점을 받았다. 정재형은 만점 소식에 기뻐하면서도 시험을 보러 온 사람들이 모두 어린 나이여서 좋은 티도 마음껏 내지 못하겠다고 말해 웃음을 안겼다.필기와 기능시험을 통과한 그는 도로주행에 도전했다. 정재형은 강남에서 네 차례 연습했지만 촬영이 어려워, 제작진과 함께 촬영을 허가한 포천의 운전면허학원을 찾았다고 설명했다.제작진은 연습 차량을 가리키며 "저 차가 카리나 씨도 운전했던 차"라고 소개했다. 정재형은 "카리나가 여기서 받았구나. 안 그래도 자기 시험 본다고 그러던데"라며 반가워하다가 "경쟁자"라고 덧붙였다.운전석에 앉기 전에는 "제가 운전대를 잡으면 되게 침착해진다"며 "말이 없고 긴장과 싸우는 진지한 모습을 보여드리겠다"고 예고했다. 하지만 실제 도로에서는 강사의 설명을 듣고도 다시 말해달라고 요청하는 등 긴장한 기색을 감추지 못했다.새롭게 익혀야 할 시험 코스도 부담이었다. 차선 변경과 방향지시등 조작을 연습하던 정재형은 "어려운데요. 이거 큰일 났는데"라며 특히 신호 판단이 어렵다고 호소했다. 연습 중 신호를 위반한 상황에서는 실제 시험이었다면 실격이라는 설명을 듣고 "이런 거 조심해야 되는구나"라며 주의를 기울였다.첫 차에 대한 관심도 드러냈다. 초보 운전자에게 적합한 차량을 묻던 그는 포르쉐는 어떠냐고 질문했다. 강사가 첫 차로는 추천하지 않는다며 높은 출력을 설명하자, 정재형은 놀란 반응을 보였다.직접 운전한 뒤에는 과거 엄정화의 차에 동승해 잔소리했던 일을 반성했다. 정재형은 엄정화에게 사과하며 운전을 해보니 당시 자신의 행동이 참견이었다고 인정했다.도로주행 시험까지 합격한 정재형은 "뿌듯하다. 국가자격증 하나 처음 있다"며 기뻐했다. 긴장이 풀린 듯 피곤함을 호소하면서도 "이렇게 뭔가 새로운 기분이 된 적은 50살 이후에 처음인 것 같다"며 면허 취득의 기쁨을 만끽했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr