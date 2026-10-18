사진=조윤희 SNS

사진=황정음 유튜브

사진=황정음 유튜브

사진=황정음 유튜브

사진=황정음 유튜브

사진=황정음 유튜브

사진=황정음 유튜브

배우 조윤희가 딸과 함께 해외 캠프에 다녀온 이유를 밝혔다.최근 황정음 유튜브 채널에는 '유학 보내고 싶은 엄마들의 현실 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황정음은 조윤희, 심이영과 식사하며 아이들의 해외 캠프에 관한 이야기를 나눴다. 그는 "우리 애들 데리고 캠프 가자고 했는데 아직 못 갔어"라며 함께 계획했던 일정을 언급했다.황정음이 "언니 갔다 왔죠? 이번에?"라고 묻자 조윤희는 "올해 초에 말레이시아"라고 답했다. 딸과 함께 다녀왔다는 말에 황정음은 "강해. 혼자 그렇게. 윤희 언니 대단해"라며 놀라워했다.조윤희가 해외로 향한 데는 자신의 바람도 담겨 있었다. 그는 "나는 내가 가고 싶어서. 뭔가 다른 세상도 경험하고 싶고. 로아한테 그걸 좀 알려주고 싶은 거야"라고 밝혔다. 자신이 새로운 세상을 경험하는 동시에 딸에게도 그 기회를 주고 싶었다는 설명이다.아이와 동행할 사람을 따로 찾기보다는 직접 곁을 지키는 쪽을 택했다고. 조윤희는 "나는 딱히 로아랑 같이 보낼 사람도 없고 내가 옆에 계속 붙어서"라며 딸과 함께했던 시간을 전했다. 황정음은 "최고의 친구지 뭐"라고 반응하며 모녀의 관계에 공감했다.세 사람은 '딸 엄마 vs 아들 엄마 극과 극 육아 현실'을 두고 서로 다른 육아 경험을 털어놨다.두 아들을 키우는 황정음은 딸을 양육하는 조윤희와 심이영에게 "딸은 정신적인 고통이 있다고 하더라. 어때요?"라고 물었다. 조윤희는 "딸이 너무 감성적이고 예민하니까 말투의 톤이 중요하다"며 아이에게 말을 건넬 때 신경 쓰는 부분을 설명했다.두 딸의 엄마인 심이영도 고개를 끄덕였다. 그는 목소리가 조금만 높아져도 아이들이 "엄마 화났어? 내가 싫어? 엄만 날 미워하는 거야?"라고 묻는다고 전했다. 조윤희 역시 딸이 "엄마 컨디션 안 좋아?"라며 자신의 상태를 살핀다고 밝혀 웃음을 안겼다.황정음은 아들들의 반응은 전혀 다르다고 말했다. 그는 "아들은 말을 아예 안 듣는다. 그리고 귀가 안 들린다"며 손뼉을 치고 "엄마 지금 얘기할게"라고 해도 쳐다보지 않는다고 토로했다.한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었지만, 2020년 이혼 후 딸을 양육하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr