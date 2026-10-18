사진=임라라 SNS

사진=유튜브 '엔조이커플'

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코미디언 임라라·손민수 부부가 쌍둥이 돌잔치를 성대하게 준비한 이유를 밝혔다.18일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '돌잔치 D-1 초비상 걷자마자 다치기 시작한 아들과 멘붕온 엄마'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 임라라와 손민수는 쌍둥이 남매 강이, 단이의 돌잔치를 앞두고 마지막 준비에 나섰다. 두 사람은 손님들에게 선보일 무대를 위해 연습실을 찾아 제니의 '라이크 제니', 에이티즈의 '배드' 안무를 익혔다.늦은 시간까지 작업을 이어간 임라라는 "내일 할 수 있을까?"라고 걱정하다가도 "결혼식에 비하면 아무것도 아니다"라며 스스로를 다독였다.행사를 준비하는 마음이 마냥 편한 것만은 아니었다. 임라라는 "우리는 그냥 돌잔치가 아니고 방송 촬영이 끼어 있지 않냐. 그냥 돌잔치였으면 이렇게 안 한다"며 "결혼식보다 더 미안하다"고 말했다.손민수도 결혼식과 돌잔치는 초대할 때의 마음이 다르다고 밝혔다. 그는 결혼식은 많은 지인에게 결혼을 알리는 자리였지만, 돌잔치는 부담을 줄까 봐 연락을 최소화했다고 설명했다. 임라라는 초대받지 못한 지인이 있다면 미안한 마음 때문이라며, 참석하는 이들에게도 고맙고 미안하다고 전했다.그럼에도 돌잔치를 열기로 한 데는 이유가 있었다. 임라라는 "요즘 돌잔치는 안 하는 추세 아니냐"면서도 "쌍둥이고, 한 방에 끝낼 거고, 마지막이다. 우리가 셋째가 없으니까"라고 말했다.무엇보다 육아를 도와준 지인들에게 감사의 마음을 전하고 싶었다고. 임라라는 "우리가 너무 밖을 안 나오니까 지인들이 집에 와서 아기들을 봐줬다"며 초대한 사람 대부분이 집을 찾아 아이들을 돌봐준 이들이라고 밝혔다. 그러면서 "고마우니까 다 같이 식사하는 보답의 시간을 갖고 싶었다"고 덧붙였다.준비 과정에서는 아들 강이의 이마에 난 상처를 발견하고 놀라기도 했다. 임라라는 "병원 가봐야 하는 거 아니냐"며 "내가 가드를 다 붙였다. 어디에 그런 거냐"고 걱정했다.임라라와 손민수는 지난 4일 서울 강남구의 한 연회장에서 쌍둥이 돌잔치를 열었다. KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 제작진 28명, 유튜브팀 8명, 행사 촬영팀 9명 등 촬영 인력만 45명이 참여한 것으로 알려져 화제를 모았다. 이후 쌍둥이의 생일을 맞아 소아청소년 환자 치료비로 2000만원을 기부한 사실도 공개했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr