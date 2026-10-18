사진=KBS2 '1박 2일'

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'1박 2일' 김종민이 아내의 임신 소식과 함께 2세 성별을 공개했다.18일 방송된 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'에서는 김종민, 문세윤, 이준, 이기택, 딘딘, 이용진이 벌금 청산 레이스를 위해 서산으로 향했다.이날 서산으로 이동하던 버스 안에서 문세윤은 김종민에게 최근 퇴근 벌칙에 걸리지 않았다고 말을 꺼냈다. 김종민이 "최근에 기택이가 받쳐줘서"라며 웃자, 문세윤은 "그럼 집도 빨리 들어갔을 텐데 좋은 소식 없냐"고 물었다.이용진까지 "좋은 소식 없어요?"라고 거들자 김종민은 당황한 표정을 지었다. 멤버들의 관심이 쏠리자 그는 "우리 아이가 생겼습니다"라며 아내의 임신 사실을 알렸다.촬영 당시 김종민의 아내는 임신 16주 차였다. 김종민은 "이제 안정기가 돼서 얘기할 수 있다"며 그동안 소식을 전하지 못했던 이유를 설명했고, 멤버들은 박수와 함께 축하를 보냈다.2세 성별을 두고 멤버들의 추측도 엇갈렸다. 딘딘과 이준은 아들을 예상했고, 이기택과 문세윤, 이용진은 딸일 것이라고 내다봤다. 딘딘은 "김종민이 은근 테토라 아들일 것 같다"고 말했고, 이용진은 김종민이 딸 아빠 관상이라고 주장했다.김종민이 "아들"이라고 밝히자 딘딘은 "종민이 형 닮았으면 진짜 귀엽겠다"며 반겼다.임신 사실은 아내와 중국 베이징으로 여행을 갔을 때 알게 됐다고. 김종민은 당시 임신 테스트기로 확인했다며 "정말 깜짝 놀랐다"고 회상했다.아이의 태명은 '찡이'였다. 김종민은 송아지에게 우유를 먹여주는 태몽을 꿨다며 "꿈에서 소가 송아지를 낳았는데 내가 송아지에게 우유를 먹여준 거다. 그래서 베이징과 송아지를 더해 찡이로 지었다"고 설명했다.아들의 초음파 사진도 공개했다. 김종민은 "지금 10cm 정도다. 내가 아빠가 되다니"라며 예비 아빠가 된 소감을 전했다. 성별을 확인했을 때의 기분에 대해서는 "굉장히 든든하면서 평생 친구가 생긴 기분이었다. 잘 키워보겠다"고 밝혔다.김종민은 지난해 4월 11세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 여러 방송을 통해 2세 계획을 밝혔던 그는 아이를 갖기 위해 1년간 술을 마시지 않고 몸 관리를 해왔다고 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr