사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 효연이 효리수 멤버들의 '스타병'을 언급하며 유리와 티격태격했다.18일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에는 소녀시대 멤버이자 프로젝트 그룹 효리수로 활동 중인 효연과 유리가 출연했다. 송은이를 대신해 홍현희가 스페셜 MC로 함께했다.이날 유재석은 "효리수가 데뷔를 했다. 무대를 봤다. 오늘 수는 일 때문에 빠지고 효리만 나왔다"며 두 사람을 반겼다. 효리수는 효연, 유리, 수영이 결성한 프로젝트 그룹으로, 효연이 리더이자 메인보컬을, 유리가 비주얼 센터를 맡고 있다.효연은 스케줄로 참석하지 못한 수영을 두고 "배우병에 걸려서"라고 농담했다. 자리에 없는 수영부터 공격한 그는 유리에게도 거침없는 입담을 발휘했다.효연은 "첫 무대하고 멤버들이 바로 달라지더라. 행사에서 공개하고 다들 스타병이 조금 왔다"고 주장했다. 그러면서 "오늘 편한 자리인데 무대 메이크업을 하고 왔다"며 유리의 화려한 메이크업을 지적했다.홍현희도 "여기가 너무 반짝반짝한다. 반짝이가 좀 있다"며 유리의 얼굴을 살폈다. 효연은 반짝이 메이크업이 "부담스럽고 불편하다"고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.유리는 센터로서의 책임감 때문이라고 해명했다. 그는 "제가 비주얼 센터다. 명색이. 자꾸 화장이 진해진다"고 털어놨다. 유재석이 "조금 뭔가 좀 하게 되는구나"라고 반응하자 "자꾸 신경 쓰이게 되고 더 하게 되더라"며 메이크업에 공을 들이는 이유를 밝혔다.효연의 지적을 듣던 유리는 "넌 왜 안 칠했냐"고 반격했다. 효연은 "덜어내야지. 유명해질수록"이라고 능청스럽게 받아쳐 멤버들을 웃게 했다.고경표는 두 사람의 공방 속 유리에게 "아름다우세요"라고 칭찬했다. 유리가 "고마워요"라며 손하트로 화답하자, 효연은 "최악이다"라고 짧게 덧붙여 웃음을 더했다.유리는 비비와도 솔직한 대화를 나눴다. 비비가 음악방송 PD에게 소신 있게 말하는 모습이 멋있었다고 하자, 유리는 "저도 비비 씨가 욕하는 거 많이 봤다. 정말 멋있더라. 완전 팬이다"라고 답했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr