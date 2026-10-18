이미지 크게보기 사진 = 이국주 유튜브 채널

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이국주가 월세 130만 원짜리 도쿄 원룸을 떠나기로 하고 새집 임장에 나섰다.18일 이국주 유튜브 채널에는 '저 이사 갈 수 있을까요..? 도쿄에서 새 집 찾는 이국주의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이국주는 "아직 2년을 다 채우진 못했는데 이사를 해보려 한다"며 "엄마도 동생도 자주 오는데 호텔을 맨날 잡는 것도 비용이 아까웠다"고 이사를 결심한 배경을 전했다.일본 정착을 위한 이사는 아니라는 점도 분명히 했다. 이국주는 "저는 일본에 평생 이민을 와서 살려고 하는 게 아니라 삶에 조금 흥미를 갖고 힐링을 하러 온 거라 새로운 집을 살아보고 싶어졌다"고 속마음을 드러냈다.계약 기간을 채우지 못한 데 따른 비용도 감수하기로 했다. 이국주는 "들어보니까 2년 안에 계약을 끝내면 어쨌든 제 잘못이다. 그래서 예를 들면 한 달 월세를 더 낸다거나 청소비 등등 나가는 것도 있더라"고 전했다.그러면서 이국주는 "그걸 내고서라도 나가고 싶은 생각이 들어서 저지르게 됐다"고 고백했다. 다만 "근데 또 집 보고 별로면 안 갈 수도 있다"며 여지를 남겼다.하지만 이국주는 첫번째 매물을 보자마자 입구에서부터 "너무 설렌다. 우리집은 바로 일자인데, 꺾인다"라며 부동산 관계자가 "국주님이 얘기하신 예산보다는 조금 넘긴 하다"라고 짚었다.이에 이국주는 "200만원이 넘네"라면서도 '서비스 룸' 공간을 보자마자 "넓다. 대박이다. 서비스 너무 많이 준 거 아니냐. 우리집 보다 넓은 것 같다"라며 감탄했다. 또 "200이면 (이 집이) 맞아. 그 금액이면 이렇게 살아야 된다"라며 집을 떠나지 못해 웃음을 자아냈다.다음 집은 약 12평이었고, 욕실이 2개나 있었다. 이국주는 "어떡해. 너무 좋다. 비쌀 것 같다"라며 "여기가 역이랑 1분 거리고, 편의점은 뛰어가면 바로다"라면서 테라스에서는 "너무 좋은 거 아냐? 개방감 미쳤다"라며 스카이트리뷰에서 놀라움을 감추지 못했다.이국주는 "210이면 너무 비싸다"라면서도 집을 다 본 뒤에는 부동산 관계자에게 "제가 결정한다고 정해지는 건 아니지 않나"라며 "도전을 해보고 만약에 안됐을 시에는 추가로 집을 보겠다. 저는 한다면 한다. 관문을 통과하면 내일이라도 간"라며 이사에 대한 의지를 불태웠다.이국주의 도쿄 9평 원룸 생활은 지난해 4월 시작됐다. 지난 4월 SBS '미운 우리 새끼'에서 이 집을 공개하며 월세가 130만 원 정도라고 밝혔고, 당시 "너무 좁아서 운 적도 있다"고 털어놓기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr