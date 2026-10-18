김유정이 '100일의 거짓말'에서 열연하고 있다. / 사진제공=tvN

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김유정의 예측 불가 밀정 생존기로 위기와 변화가 예고됐다.18일 방송되는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서는 밀정이 된 이가경(김유정 분)의 아찔한 위기와 설레는 변화를 예고하는 스틸컷을 공개했다.지난 방송에서 이가경은 유소란(김현주 분)의 제안으로 구국단의 밀정이 됐다. 총독부 통역생 금서희로 위장 취업해 사토 히데오인 김태웅(박진영 분)과 재회했다.방송 말미에는 의문의 남자가 이가경에게 총구를 겨누며 "너 밀정이지? 금서희, 아니 이가경"이라고 물어 정체가 발각에 궁금증을 높였다.이런 가운데, 이날 공개된 사진에는 괴한의 습격 후 정체를 알 수 없는 밀실에 갇힌 이가경이 포착됐다. 이마의 상처와 땀방울, 입가에 남은 핏자국이 위기를 짐작게 해 이목이 쏠렸다.또 다른 사진에는 이가경과 사토 히데오가 집무실을 벗어나 한의원을 찾았다. 사토 히데오는 무릎을 굽힌 채 이가경의 발목에 붕대를 감아줘 묘한 기류가 형성됐다.앞서 사토 히데오는 총독부에서 다시 만난 이가경을 거듭 의심하던 중 "좋아해요"라는 이가경의 거짓 고백으로 혼란을 겪은 상황. 관계가 실제 사랑으로 이루어질지 주목된다.한편 '100일의 거짓말'은 이날 오후 9시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr