코드 쿤스트가 셰프들의 요리에 감탄하고 있다. / 사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

연예계 대표 소식좌 코드 쿤스트가 유명 셰프들의 요리 맛보기에 나선다.18일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에서는 프로듀서 코드 쿤스트의 냉장고가 공개된다.코드 쿤스트는 "요즘엔 잘 먹는다"며 "주우재와 비교도 안 될 만큼 잘 채워져 있다"고 자신감을 보인다.코드 쿤스트의 냉장고에서는 의문의 물건들이 연달아 등장한다. 줄자까지 나오자 셰프들은 당혹감을 보였다. 그러던 중 최상급 신선도를 자랑하는 식재료가 등장해 셰프들의 관심이 쏠리게 한다.첫 번째 대결에서는 권성준과 김풍이 맞선다. 두 사람의 요리를 맛본 코드 쿤스트는 "인생 요리를 만났다"며 극찬을 쏟아낸다.두 번째 대결에서는 정호영과 손종원이 맞붙는다. 이 대결에서는 코드 쿤스트의 독특한 입맛을 사로잡기 위한 대결이 펼쳐진다. 손종원은 요리 중 느긋하게 커피를 내리는 모습도 보여 눈길을 끈다.한편 '냉부해'는 이날 오후 8시 50분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr