김연경이 홈 경기에서 흐름을 지켜보고 있다. / 사진제공=MBC '신인감독 김연경2'

사진제공=MBC '신인감독 김연경2'

김연경이 이끄는 '필승 원더독스'가 일본 명문 슈지츠 고등학교를 상대로 설욕전에 나선다.18일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2'(이하 '신인감독2') 2회에서는 필승 원더독스(이하 원더독스)와 슈지츠 고교의 한일전 리벤지 매치가 펼쳐진다.김연경은 슈지츠의 약점을 공략한다. 그러나 슈지츠 고교의 악착같은 수비와 허를 찌르는 공격에 좀처럼 흐름을 가져오지 못해 시즌1의 악몽이 되살아난다. 여기에 청소년 세계 1위에 오른 아웃사이드 히터 오오니시 유키지의 활약까지 더해진다.원더독스 선수들의 연이은 실수를 지켜보던 김연경은 "우리 홈 아니야 여기? 뭘 그렇게 긴장하고 난리가 났냐고!"라며 일침을 가하기도 한다.시즌1에서 일본 원정 경기를 치렀던 원더독스는 이번에는 안방에서 슈지츠와 맞붙는다. 가족을 비롯한 홈팬들의 응원 속에서 설욕의 기회를 잡은 가운데, 홈그라운드의 이점을 살려 지난 패배의 아쉬움을 씻어낼 수 있을지 주목된다.김연경과 니시하타 미키 감독의 지략 대결도 관전 포인트다. 두 감독은 팀의 득점에도 쉽사리 만족하지 않는다. 날카로운 피드백을 주고받으며 선수들을 끊임없이 자극해 보이지 않는 신경전으로 긴장감을 준다.한편 '신인감독2'는 이날 오후 9시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr