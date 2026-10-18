배우 윤유선이 노화에 대한 견해를 전하고 있다. / 사진=이경민 유튜브 채널

사진=이경민 유튜브 채널

배우 윤유선이 피부 시술에 대한 자신의 생각을 전했다.지난 17일 메이크업 아티스트 이경민의 유튜브 채널 '안녕~모두의 경민 언니예요'에는 '수술도 시술도 노땡큐? 곱게 늙고 싶은 윤유선과의 하루'라는 제목의 영상이 업로드됐다.윤유선은 이경민에게 메이크업을 받기 시작했다. 그는 피부 관리 얘기가 나오자 "레이저, 고주파 이런 걸 한다"고 밝혔다. 다만 "많이 과하게 안 하고 최대한 텀을 멀리한다"면서 "바빠서 자주 할 시간도 없다"고 말했다.윤은혜는 자연스러운 노화를 희망했다. 그는 "너무 인위적인 것과 수면마취 등도 안 한다"면서 50, 60대가 제일 어정쩡한 것 같은데, 자연스럽게 나이 드는 모습을 보여줘야 하는 게 아닌가 싶다. 차라리 더 나이가 들어 고운 할머니가 되고 싶다"고 덧붙였다.한편 윤유선은 2001년 판사 이성호와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다'로 얼굴을 비추고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr