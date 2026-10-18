양세찬이 유라, 박초롱을 두고 고민에 빠진다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

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개그맨 양세찬과 그룹 걸스데이 멤버 유라, 에이핑크 멤버 박초롱을 두고 고민한다.18일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'은 '환승의 작대기' 레이스로 꾸며진다. 유라 팀과 박초롱 팀 2개로 나뉘어 선택과 환승을 거듭한다.멤버들은 벌칙자 선정을 앞두고 '퐁당 줄다리기' 미션에 돌입한다. 중앙에 설치된 풀장에 빠지지 않도록 줄다리기를 하면서 상대 팀을 끌어당겨 물에 빠뜨리는 방식이다. 김종국이 속한 팀이 압도적인 우세를 보이자 상대 팀은 승부를 시작하기도 전부터 파격적인 제안을 내놓는다.제안을 건 팀은 "우리 팀은 남자 멤버 3명이 출전하고 김종국 팀은 혼성 멤버로 맞붙자"고 제한한다. 하지만 이 조건에도 패해 줄줄이 풀장에 빠진다.모든 미션이 끝난 뒤에는 삼각관계의 주인공인 양세찬과 유라, 박초롱에게 최종 선택의 기회가 주어진다. 유라와 박초롱은 양세찬에게 설렘을 느꼈는지에 따라 선택 여부를 결정한다. 양세찬은 두 사람 중 마음이 향하는 한 명을 골라야 한다. 서로의 선택이 일치해 커플이 성사되면 두 사람에게 프리미엄 영화 티켓 2장이 주어진다.양세찬의 선택을 지켜보던 멤버들은 낯간지러운 듯 몸서리치면서도 결과에 설레는 모습을 보인다. 또 영화 티켓의 유효기간이 2년임을 확인한 멤버들은 "2주년 때 가라"며 실제 인연으로 이어질 가능성까지 언급한다.한편 '환승의 작대기' 레이스는 이날 오후 6시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr