김종민이 아내의 임신 소식을 전한 후 미소를 보이며 촬영에 임하고 있다. / 사진제공=KBS2 '1박 2일 시즌4'

사진제공=KBS2 '1박 2일 시즌4'

그룹 코요태 멤버 김종민이 '1박 2일' 멤버들에게 2세 소식을 깜짝 발표한다.18일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 여섯 멤버가 충청남도 서산시로 여행을 떠나 '벌금 청산 레이스'를 펼친다.이날 김종민은 "뭔가 좋은 소식이 있는 것 같다"는 멤버들의 질문에 "아이가 생겼다"며 아내의 임신 사실을 밝힌다. 아이의 성별과 태명, 태몽, 초음파 사진 등을 전부 공개한 김종민은 방송 내내 행복한 기분을 숨기지 못한다.맏형의 경사에 멤버들은 "종민이 형 닮아서 너무 귀엽겠다", "곧 아들이랑 등산하겠네" 등 다양한 반응을 보이며 진심으로 축하 인사를 건넨다. 이에 김종민은 "든든한 평생 친구가 생긴 기분"이라며 2세 소식을 접한 후 느꼈던 소감도 전한다.이날 '1박 2일' 팀은 이례적으로 복불복 미션 없이 꿀맛 같은 점심 식사에 나선다. 하지만 식사가 시작되자 여섯 멤버는 치열한 신경전과 눈치 싸움을 벌인다. 식사가 진행되는 동안 멤버들이 앉았던 자리가 바뀌는 등 점심 식사 현장이 아수라장으로 변한다.한편 '1박 2일'은 이날 오후 6시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr