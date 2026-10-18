가수 김용빈이 컴백을 앞두고 자기 관리를 하고 있다. / 사진제공=KBS2 '사당귀'

사진제공=KBS2 '사당귀'

트로트 가수 김용빈의 방송서 상의 탈의로 눈길을 끈다.18일 방송되는 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀(이하 '사당귀')에서는 김용빈이 컴백 무대를 앞두고 자기관리를 하는 현장이 전파를 탄다.이날 김용빈은 경락 마사지를 받기 위해 과감하게 상반신을 탈의한다. 예상치 못한 김용빈의 반전 매력에 전현무는 "알고 보니 아주 상남자였어"라며 놀라움을 전한다.이어 김용빈은 민낯까지 공개된다. 이를 본 김용빈의 팬 이순실은 "파리가 앉았다가 낙상되겠어"라며 감탄한다.김용빈의 섬섬옥수 비결도 밝혀진다. 그는 "마이크를 잡을 때 손이 다 보이기 때문에 항상 관리한다"며 매주 네일숍을 방문해 큐티클 제거부터 손톱 손질까지 꼼꼼하게 관리한다고 밝힌다.김용빈은 직업 정신에 투철한 평소 생활도 언급했다. 그는 "가수라는 직업상 보여지는 것이 중요하다 보니 하나라도 놓치고 싶지 않다"며 "무대 의상을 입으면 주름이 생길까 봐 앉지도 않는다"고 고백하기도 한다.이를 들은 전현무는 "완벽주의네"라며 혀를 내두르고, 김숙은 "자기관리 끝판왕이다"라며 엄지를 치켜세운다.김용빈은 남다른 자기관리 습관이 돌아가신 할머니에게서 비롯됐다고도 밝힌다. 그는 "할머니가 미용실을 하셨다"며 "머리도 직접 해주셨고 중학교 1학년 때부터 손 관리도 꼼꼼하게 해주셨다"고 덧붙였다.한편 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr