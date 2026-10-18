엄지민 앵커와 정우철 도슨트가 부부의 연을 맺는다. / 사진=엄지민 SNS

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YTN 엄지민(37) 앵커와 도슨트 정우철(38)이 부부가 된다.알려진 바에 따르면, 두 사람은 18일(오늘) 모처에서 결혼식을 올린다.앞서 두 사람은 각자의 SNS를 통해 웨딩 화보를 공개하며 결혼 사실을 밝혔다.당시 엄지민은 정우철에 대해 "내가 뭘 하든 지지해주는 사람"이라며 "평생의 응원군이 생긴 것 같다"고 설명했다. 그러면서 "내 편아, 거친 세상 같이 잘살아 보자"고 각오를 전하기도 했다.정우철은 엄지민에 대해 "아름답고 생각이 깊은 반쪽"이라고 표현했다. 정우철은 "앞으로 펼쳐질 삶의 2막에서는 예술을, 그리고 한 사람을 더욱 깊이 이해하는 성숙한 사람으로 깊어지겠다"고 말했다.한편 엄지민은 2014 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신으로 경제방송 등을 거쳐 YTN에 입사했다. 정우철은 JTBC '톡파원25시' tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등에 출연해 얼굴을 알린 스타 도슨트다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr