'1박 2일' 멤버들이 제작진과 논쟁을 벌인다. / 사진=텐아시아DB

'1박 2일' 멤버들이 제작진과 논쟁을 벌인다. / 사진제공=KBS

김종민, 딘딘 등 '1박 2일 시즌4' 멤버들이 제작진의 공동 책임 주장에 반발하며 변호인 선임과 묵비권 행사까지 언급해 웃음을 안긴다.18일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충남 서산으로 떠나는 여섯 멤버의 '벌금 청산 레이스'가 펼쳐진다.이날 멤버들은 평소 야외에서 진행되던 오프닝과 달리 KBS 실내 회의실에 모인다. 제작진은 지난 여행에서 발생한 문세윤의 '딱복 사건'을 다시 꺼내며 책임 소재를 가리겠다고 밝힌다.'딱복 사건'은 앞서 강진, 해남, 영암을 방문했던 여행에서 시작됐다. 당시 문세윤은 자신의 차량에 있는 딱딱한 복숭아 한 상자를 제작진에게 건네는 대신 점심 메뉴인 낙지볶음을 받으려 했다. 그러나 차량에 복숭아가 없다는 사실을 뒤늦게 알게 되면서 결과적으로 음식을 받고 약속한 물건은 주지 못하는 상황이 벌어졌다.제작진은 사건 이후 2주간 논의를 거친 끝에 문세윤뿐 아니라 다른 멤버들에게도 책임이 있다는 결론을 내렸다고 밝힌다. 예상치 못한 공동 책임 주장에 멤버들은 "지금부터 묵비권 사용하겠다", "변호인 부르겠다"며 반발한다.제작진이 증거자료까지 제시하자 멤버들 사이에서도 책임을 둘러싼 공방이 벌어진다. 문세윤은 눈물을 글썽이며 "제가 제일 큰 죄인이다. 부디 멤버들은 선처해 달라"고 호소하지만 다른 멤버들은 "가식적이다"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다.이어 제작진은 여섯 멤버에게 각각 징계 처분을 내린다. 벌금 부과와 차감 방식을 확인한 딘딘은 "그냥 깡패네"라며 불만을 터뜨린다. 과연 멤버들에게 어떤 벌금이 부과될지, 이를 어떻게 청산하게 될지는 본 방송에서 공개된다.'1박 2일'은 이날 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr