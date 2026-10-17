유재석의 친정 복귀작 '해투'가 자체 최고치로 종영했다. /사진=텐아시아DB

유재석이 '놀면 뭐하니?' 참가자의 정체를 두고 고정 출연진과 의견이 엇갈린다. / 사진제공=MBC

유재석이 '놀면 뭐하니?' 고정 출연진과 참가자의 정체를 두고 의견이 엇갈린다. 하하는 자신의 추측에 강한 확신을 보이며 30만 원을 건 내기까지 제안한다.오는 17일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제 2차 예선이 펼쳐진다. 유재석과 하하, 허경환, 주우재는 참가자들의 노래를 듣고 정체를 추리한다.참가자들은 1990년대 인기 작품을 닉네임으로 내걸고 등장한다. 특히 만화 '영심이'로 변신한 참가자는 독특한 음색과 춤으로 관심을 끈다. 유재석은 그의 노래를 듣고 "목소리가 너무 청량해!"라며 감탄한다. 발라드 실력을 갖춘 참가자들도 무대에 오른다. 유재석은 1990년대 특유의 감성을 살린 참가자의 첫 소절을 듣자마자 "첫 소절에 끝났다!"라며 만족감을 나타낸다.참가자의 정체를 두고 멤버들 사이에서는 치열한 논쟁이 벌어진다. 훤칠한 실루엣으로 등장한 한 참가자는 노래 가사에 맞춰 능청스러운 연기까지 선보인다. 이에 하하는 유명 뮤지컬 배우일 것이라고 추측하며 "난 이 사람 알아. 30만 원 건다"고 내기를 제안한다.정체를 짐작하기 어려운 밴드 참가자도 등장한다. 예상 밖의 선곡에 멤버들은 놀라움을 감추지 못한다. 참가자는 뛰어난 가창력과 리듬감으로 무대를 이어가지만, 누구인지 쉽게 알아채지 못한다. 유재석과 주우재는 "누구인지 진짜 모르겠는데?"라며 혼란스러워한다. 앞선 참가자들의 정체를 적극적으로 추리했던 멤버들조차 확신하지 못하면서 궁금증을 더한다.'놀면 뭐하니?'는 오는 17일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr