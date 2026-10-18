사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니' 가수 하하가 아내 별의 가요제 출연을 제안했다가 유재석에게 쉬라는 말을 들었다.17일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 '95 서울가요제' 2차 예선과 1차 예선 보류자 미팅을 진행했다.이날 하하는 주황색 브릿지를 넣은 헤어스타일로 멤버들의 관심을 받았다. 주우재는 "충격적인 이야기를 들었다. 하 작가님 머리 스타일이 브래드 피트라더라"며 하하를 지목했다. 허경환은 "브래드 피트?"라고 되물으며 황당해했다.유재석은 "이건 그냥 강아지 집사님이 강아지를 너무 예뻐해서 가끔 브릿지 넣어준 거다"라고 말해 웃음을 안겼다. 허경환도 "나 가끔 서울숲에서 이 안경 쓴 강아지 봤다"며 놀리기에 가세했다.가요제의 규모를 키우자는 이야기도 나왔다. 유재석은 본선 진출 과정을 설명하다 '서울가요제'를 '국제가요제'로 잘못 말했다. 그는 과거 서울에서 실제 국제가요제가 열렸다며 말을 수습한 뒤 "이게 잘되면 국제가요제도 한번 해보자"고 제안했다.하하는 "'주부 가요 열창'도 하면 안 되냐. 우리 별 씨가 '주부 가요 열창' 있으면 나간다고 하더라"며 아내의 출연 의사를 전했다. 유재석이 별다른 반응을 보이지 않자 "뭐야. 내 마누라 왜. 내 마누라 뭐가 모자라는데"라며 서운함을 드러냈다.유재석은 "별 씨가 '주부 가요 열창'에 나올 수 있는데 두 분이 지금 너무 뭐 많이 하더라"고 답했다. 그러면서 "그럼 하하 씨가 좀 쉬셔라"라고 권해 하하의 외조를 뜻밖의 휴식 제안으로 돌려줬다. 주우재는 "고은 누나 음원 나오더만"이라며 별의 신곡 소식을 챙겼고, 하하는 반가워했다.본격적인 예선에 앞서 상금도 공개됐다. 유재석은 물가 상승을 반영해 대상 상금을 지난 가요제의 두 배인 200만원으로 정했다고 밝혔다. 금상은 100만원, 은상은 70만원, 동상은 50만원으로 책정됐다.참가자 '사랑과 영혼'은 김건모의 '아름다운 이별'로 무대에 올랐다. 노래가 시작되자 판정단은 감탄사를 쏟아내며 가창력에 집중했다.유재석은 "목소리가 듣는 순간 사람의 모든 행동이나 말을 멈추게 하는 노래다. 워낙 노래를 잘하시니 잘 소화하셨다"고 호평했다. '사랑과 영혼'은 판정단 만장일치로 본선 진출을 확정했다. 참가자의 정체는 공개되지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr