'나솔' 14기 현숙, 체중 증량 되도 아름다워…한 달 만에 4kg 감량 선언 '눈길'

'나는 솔로' 14기 현숙이 최근 체중이 늘어난 근황을 공개하며 다이어트 의지를 드러냈다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램 스토리에 자신의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 14기 현숙은 벽돌 건물 앞에서 환하게 웃으며 자연스러운 일상을 보내고 있다. 흰색 상의에 짙은 남색 재킷과 검은색 미니스커트를 매치했으며, 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 채 한 손을 얼굴 가까이 올리고 있다. 회색 니트 레그워머를 더한 편안한 차림과 밝은 미소가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 14기 현숙은 흰색 니트 상의를 입고 둥근 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 어깨 아래로 내려오는 긴 머리와 자연스러운 미소가 청순한 분위기를 더하며, 몸에 맞게 떨어지는 상의가 단정한 스타일을 완성했다. 휴대전화를 든 채 화면을 바라보는 모습에서는 편안하고 밝은 매력이 돋보인다.특히 "살쪄서.. 다시 54를 찍었어요 ㅠㅠㅠㅠ 한달안에 4키로 뺄 수 있을까 천고마비의 계절탓으로 돌리기🤣🤣🤣🤣"라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끈다. 14기 현숙은 최근 체중이 54kg이 됐다고 직접 밝히며 한 달 안에 4kg을 감량할 수 있을지 고민하는 모습을 전했다.한편14기 현숙은 ENA·SBS PLUS '나는솔로' 14기와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연했다. 이후 14기 현숙은 유튜브 채널 '나는술로'에 출연해 "현재 다정하게 만남을 이어오고 있는 남자친구가 있다"고 당당하게 밝히며 "내년에 결혼할 예정"이라고 고백한 바 있다.당시 14기 현숙은 아직 구체적으로 결혼식장을 계약하거나 예물을 정식으로 나눈 단계는 아니지만 서로 마음만 먹으면 충분히 진행할 수 있는 상황이라며 현재 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr