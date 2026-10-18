전진과 류이서 부부가 데이트를 만끽하고 있다. / 사진=류이서 SNS

그룹 신화 멤버 전진의 아내가 유산을 고백한 후 많은 이들의 응원이 쏟아지고 있다.류이서는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "응원의 말씀, 기도 정말 너무 감사해요. 저희도 여러분들을 위해 계속 기도할게요. 우리 모두 화이팅"이라는 글을 적었다.함께 공개된 사진 속엔 전진-류이서 부부가 데이트를 즐기고 있는 모습. 두 사람은 다정하게 팔짱을 낀 채 신혼부부 같은 분위기를 자아냈다.앞서 류이서는 시험관 시술을 통해 2세를 준비해왔다. 그러나 최근 임신 7주 차 유산 사실을 고백해 안타까움을 안겼다. 류이서는 유튜브 채널을 통해 "잠깐이라도 찾아와준 아이에게 고맙다"고 전했다.부부의 시험관 도전 과정은 류이서의 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에서 자주 다뤄졌다. 류이서는 "배란 주사를 맞고 있다"며 시험관 준비 중인 사실을 솔직하게 밝혔다.간절한 만큼 긍정적인 면모도 보여줬다. 제작진이 "주사 안 아프냐"고 걱정하자 류이서는 "짜릿하다"면서 "이상하게 들릴 수도 있는데 생각을 바꾸려고 하는 거다. 원래는 무서웠는데 '짜릿하다'고 생각하면서 하려고 한다"고 답했다.한편 류이서와 전진은 2017년 연애를 시작해 2020년 결혼했다. 부부는 과거 SBS '동상이몽-너는 내 운명'에 출연해 난임에 대한 고민과 함께 2세를 준비하는 과정을 솔직하게 털어놓은 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr