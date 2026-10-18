사진 = 이주연 인스타그램

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사진 = 이주연 인스타그램

사진 = 이주연 인스타그램

애프터스쿨 출신 배우 이주연이 편안한 일상 속 발랄한 매력을 공개했다.이주연은 최근 자신의 인스타그램에 "좋은 날 💛💛💛💛💙💙💙💙💚💚💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이주연은 건물 앞 화단 옆에 앉아 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있다. 파란색 줄무늬가 들어간 노란색 상의에 베이지색 와이드 팬츠를 매치했으며 긴 머리를 뒤로 묶어 깔끔한 인상을 더했다. 머리 위에 올린 선글라스와 편안한 운동화가 자연스러운 캐주얼 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 이주연은 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 내밀며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 무릎을 굽혀 앉은 편안한 자세에 넉넉한 소매와 여유로운 바지 실루엣이 어우러져 꾸밈없는 매력이 돋보인다. 앞선 사진의 은은한 미소와 대비되는 귀여운 표정도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이주연은 밤거리에서 카메라를 향해 한쪽 팔을 길게 뻗으며 브이 포즈를 취하고 있다. 노란색 줄무늬 상의 위에 연두색 니트를 겹쳐 입고 고개를 살짝 기울인 채 환하게 웃는 모습이 사랑스럽다. 뒤로 묶은 머리와 작은 귀걸이가 드러나면서 밝고 경쾌한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 이주연은 노란색과 보라색 꽃이 피어 있는 화단 옆에서 양손을 펼치며 밝게 웃고 있다. 흰색 야구모자 아래로 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 검은색 가죽 재킷에 긴 스커트를 매치해 앞선 사진과는 다른 스타일을 선보였다. 상체를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보는 모습과 환한 미소가 어우러져 발랄한 매력을 드러낸다.이를 본 팬들은 "예쁘고 보는 사람도 기분 좋게 하는 얼굴", "머리 묶는게 예쁘고 매력이 넘쳐서 옷 바지 잘어울리고 전진샷 너무 좋아요", "너무 예뻐", "너무 귀여우세요", "이뻐요 그리고 사랑해", "세상에서 제일 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 1987년생으로 39세인 이주연은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에서 젬마 역으로 특별 출연했다. 젬마는 술집에서 일하는 여자로 주인공 신혜선(사라킴 역)에게 호구를 물으면 신분세탁 다 해준다고 조언을 해주는 인물이다. 또 이주연은 드라마 '웃어라 동해야', '별별 며느리', 디즈니+ 오리지널 '키스 식스 센스'를 비롯해 영화 '불멸의 여신', '김~치!' 등 다채로운 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr