사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 긴 흑발과 시크한 블랙 스타일링으로 색다른 매력을 선보였다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "블랙머리 반가워"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한보름은 짙은 회색 후드를 머리에 쓴 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 검은 생머리에 자연스럽게 이마를 덮은 앞머리가 어우러져 청순하면서도 신비로운 분위기를 자아낸다. 검은색 가죽 재킷과 어두운 색상의 의상으로 시크한 매력을 더했으며 커다란 눈과 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 한보름은 분홍색 휴대전화를 얼굴 가까이 들고 옆을 바라보며 셀카를 남겼다. 후드 사이로 흘러내리는 윤기 있는 흑발이 하얀 피부와 대비를 이루며 인형 같은 비주얼을 강조한다. 은은한 핑크빛 입술과 차분한 표정이 부드러운 분위기를 더하는 가운데, 가죽 재킷의 광택이 세련된 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 한보름은 얼굴을 더욱 가까이 담아냈다. 가지런한 앞머리 아래로 드러난 커다란 눈과 오뚝한 콧날, 도톰한 입술이 눈길을 끈다. 검은 생머리를 양쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 늘어뜨린 모습에서는 청순한 매력과 시크한 분위기가 동시에 느껴진다.마지막 사진에서 한보름은 전신이 보이는 거울 앞에 서서 휴대전화로 사진을 촬영하고 있다. 짧은 검은색 가죽 재킷에 몸에 밀착되는 짙은 회색 미니 원피스를 매치해 늘씬한 몸매와 긴 다리 라인을 드러냈다. 후드를 쓴 채 한쪽 팔을 자연스럽게 내린 자세와 군더더기 없는 블랙 스타일링이 도회적인 분위기를 자아낸다.한편 한보름은 1987년생으로 39세다. 한보름은 2009년부터 2010년까지 MC 스나이퍼의 힙합 레이블 '스나이퍼 사운드'의 연습생 출신으로 걸그룹을 준비했다. 이에 2009년 L.E.O의 정규 2집 타이틀곡 'Love Train'의 피처링으로 무대에 선 적이 있으며 2010년 아웃사이더의 '주변인' 뮤직비디오에 출연했다.이후 연기자로 전향해 2011년 드라마 '드림하이'로 데뷔했다. 그러나 2012년 1년 동안 다시 아이돌 준비로 활동을 중단했고 2013년 본명 김보름에서 한보름으로 개명한 후 배우로 본격 활동하기 시작했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr