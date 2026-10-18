헬스 트레이너 양치승이 사기 피해로 인한 가족들의 고통을 회상했다.
지난 17일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들' 시즌2 (이하 '살림남2')에는 사업을 새롭게 시작한 양치승의 근황이 그려졌다.
이날 박서진, 박효정 남매는 사기 피해를 입은 후 빵집을 차린 양치승의 가게를 찾아 일을 도왔다. 양치승은 남매와 밥을 먹으며 사기 관련 상처를 꺼냈다.
그는 "가족들은 내가 사기를 당한 후 힘들어한다는 사실을 방송을 보고 알았다. 힘들어할까 봐 내가 얘기 안 했었다"고 밝혔다.
이후 가족들은 양치승을 위해 절약을 시작했다. 그는 "여름에 에어컨도 안 틀고 아이들은 스스로 과외도 끊었다"고 말했다. 이를 본 이요원은 "아빠가 이렇게 힘든 줄 알고 너무 속상했겠다"라고 반응했다. 앞서 양치승은 15억 원대 건물 임대 사기를 당하며 오랜 기간 꾸려온 체육관을 접었다. 양치승은 시설비에 환불 비용, 변호사비 등까지 포함해 피해 액수가 약 20억이라고 고백한 바 있다.
해당 헬스장은 배우 최강희를 비롯해 성훈, 한효주, 진서연, 최수영 등 유명 연예인들이 다녀 명성을 얻기도 해 폐업 소식에 많은 이들을 안타깝게 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지난 17일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들' 시즌2 (이하 '살림남2')에는 사업을 새롭게 시작한 양치승의 근황이 그려졌다.
이날 박서진, 박효정 남매는 사기 피해를 입은 후 빵집을 차린 양치승의 가게를 찾아 일을 도왔다. 양치승은 남매와 밥을 먹으며 사기 관련 상처를 꺼냈다.
그는 "가족들은 내가 사기를 당한 후 힘들어한다는 사실을 방송을 보고 알았다. 힘들어할까 봐 내가 얘기 안 했었다"고 밝혔다.
이후 가족들은 양치승을 위해 절약을 시작했다. 그는 "여름에 에어컨도 안 틀고 아이들은 스스로 과외도 끊었다"고 말했다. 이를 본 이요원은 "아빠가 이렇게 힘든 줄 알고 너무 속상했겠다"라고 반응했다. 앞서 양치승은 15억 원대 건물 임대 사기를 당하며 오랜 기간 꾸려온 체육관을 접었다. 양치승은 시설비에 환불 비용, 변호사비 등까지 포함해 피해 액수가 약 20억이라고 고백한 바 있다.
해당 헬스장은 배우 최강희를 비롯해 성훈, 한효주, 진서연, 최수영 등 유명 연예인들이 다녀 명성을 얻기도 해 폐업 소식에 많은 이들을 안타깝게 했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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