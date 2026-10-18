넉살이 출산 장려 정책에 대해 소신을 전하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '안녕한샘요 및 어반자카파'

사진=유튜브 채널 '안녕한샘요 및 어반자카파'

래퍼 넉살이 국내 출산 장려 정책에 대한 소신을 전한 가운데, 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.지난 16일 유튜브 채널 '안녕한샘요 및 어반자카파'에는 '딸은 키우기 쉽지 않나? 아들 둘만 키워 본 넉살이 처음으로 딸을 울린다면?'이라는 영상이 올라왔다.영상에서 넉살은 육아 관련 국가 지원금에 대한 이야기를 나눴다. 조현아는 넉살에게 "요즘 출산율이 낮다고 해서 지원금이 많다고는 들었다. 실제로 많냐"고 물었다. 이에 넉살은 "실제로는 1년간 달에 100만 원씩 나온다"며 "내년부터는 그걸 한 번에 주는 방식으로 바뀐다고 하더라"고 전했다.이어 넉살은 "4살 아들과 생후 10개월 아들 사이에서도 복지 혜택이 달라졌다"며 4년 사이 크게 달라진 혜택을 언급했다.그 과정에서 넉살은 격앙된 모습을 보였다. 그는 "솔직히 이 나라는 아직 정신을 못 차렸다. 나라 붕괴가 얼마 남지 않았는데 혜택이 이 정도밖에 없다"며 분노했다. "아이를 낳은 사람을 영웅으로 추대해 줘도 모자랄 판"이라는 표현도 했다.그러면서 그는 "아이를 낳는 사람들을 어떤 식으로든 지원해 주고 장려해 줘야 한다"고 꼬집었다. 그는 "지금 주는 금액은 아이가 태어나 딱 1년 키울 수 있는 금액이다. 말도 안 된다"라고 목소리를 높였다.이를 본 누리꾼들의 의견은 엇갈렸다. 일부는 "미혼 입장에서는 육아에 대한 경제적 부담이 먼저 걱정될 수밖에 없다", "애 낳으면 경력 단절되고 저임금·고강도 노동을 해야 하는데 어떤 여자가 그렇게 살고 싶겠냐", "어린이집도 못 보낼까 두려운데 애 낳으라고 난리라니" 등 넉살의 발언에 공감하는 모습을 보였다.반면 "나라에 돈 맡겨놨냐", "다른 나라와 비교해 봐도 한국의 육아 복지는 상당히 좋은 편", "지원금 보고 애 낳을 거면 낳지 마라", "출산 장려 정책이지 보상을 위한 정책이 아니다" 등의 반론도 존재해 갑론을박이 일고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr