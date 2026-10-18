사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 정숙이 미국에서 보낸 일상을 공개하며 다양한 매력을 선보였다.33기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "🇺🇸7일간의 기록"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 정숙은 햇살이 내리쬐는 야외 테라스에서 검은색 셔츠와 팬츠를 입고 의자에 앉아 있다. 긴 검은 머리에 선글라스를 착용한 채 고개를 살짝 숙이고 양손을 무릎 위에 올린 자연스러운 자세가 눈길을 끈다. 몸에 맞게 떨어지는 상의와 여유로운 핏의 팬츠가 어우러져 시크하면서도 편안한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 33기 정숙은 같은 올블랙 차림으로 야외 쇼핑 거리에서 카메라를 바라보고 있다. 선글라스 너머로 입술을 살짝 내민 표정이 인상적이며, 길게 늘어뜨린 검은 머리와 깔끔한 셔츠 스타일링이 세련된 매력을 더한다. 주변의 이국적인 건물과 밝은 햇살도 사진의 분위기를 한층 살린다.또 다른 사진에서 33기 정숙은 실내 식당 테이블에 앉아 옆을 바라보고 있다. 밝은 회색빛 긴소매 상의를 입고 머리를 뒤로 묶어 앞선 사진과는 사뭇 다른 단아한 모습을 보여준다. 화장기 적은 얼굴과 차분한 표정이 돋보이는 가운데, 한 손을 물잔 가까이에 둔 편안한 자세에서 자연스러운 일상이 전해진다.마지막 사진에서 33기 정숙은 화려한 꽃 모양의 영상이 펼쳐진 대형 화면 앞에서 휴대전화로 거울 셀카를 찍고 있다. 검은색 긴소매 상의에 긴 머리를 풀어 내린 모습으로 한 손에는 휴대전화를 들고 다른 손은 옆으로 뻗어 가방을 잡고 있다. 푸른빛과 분홍빛이 어우러진 화면을 배경으로 정숙의 실루엣이 드러나며 독특한 분위기를 완성했다.한편 33기 정숙은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에서 영철과 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다. 이후 진행된 종영 기념 라이브 방송에서는 두 사람이 촬영 이후 만남을 가졌지만 실제 연인 관계로 발전하지 않았다는 근황이 전해졌다. 방송을 마친 정숙은 이번 게시물을 통해 미국에서 보낸 7일간의 모습을 공개하며 시청자들에게 새로운 일상을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr