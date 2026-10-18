가수 김범수가 친구들과 이야기를 나누고 있다. / 사진제공=SBS '미운 우리 새끼'

사진제공=SBS '미운 우리 새끼'

가수 김범수의 친구들이 그의 화려했던 과거를 폭로한다.18일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김범수의 친구들이 그에게 단골 카페들을 소개받으면서 김범수와 관련된 이야기를 나눈다.친구들은 김범수의 죽마고우다. 절친들은 그의 화려했던 과거를 낱낱이 폭로했다. 이들은 김범수의 전성기 시절에 대해 "클럽에 가면 연예인들의 연예인이었다. 오픈카를 타고 나타났다"고 밝혔다.특히 친구들은 김범수가 클럽에서 보여준 뜻밖의 모습에 깜짝 놀랐다고 밝히기도 해 궁금증을 자아냈다.아울러 김범수는 낯선 곳에서 코에 호스를 낀 채 누워 있어 눈길을 끌었다. 그는 리커버리 센터에 방문해 노화 방지와 회복을 위한 특별 관리를 받았다.색다른 기계 등에 지켜보던 母벤져스는 "저런 것도 있어?"라며 놀란 모습을 보였다. 관리에 진심인 김범수가 받은 풀코스 관리는 무엇이었을지 호기심을 자극했다.한편 이같은 김범수의 일상은 이날 오후 9시 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr