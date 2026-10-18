배우 최강희가 박위의 부친 박찬홍 감독과 인연을 털어놨다. / 사진=박위 SNS, 텐아시아 DB

유튜버 박위의 아버지 박찬홍 감독이 배우 윤소희와 '수양딸' 관계로 입방아에 오른 가운데, 배우 최강희와 박 감독의 인연이 주목받고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 유튜브 등에서는 최강희가 2022년 박위의 유튜브 채널에 출연한 영상이 재조명됐다. 당시 최강희는 자신을 배우로 이끌어준 박 감독에 대한 고마움과 부친상 일화를 전했다.최강희는 "우리 아빠 돌아가셨을 때 감독님이 느닷없이 우리 집에 나타나셨다"고 말문을 열었다.이어 최강희는 "'괜찮아, 좋은 데 가셨을 거야'라고 위로하지만, 박 감독은 '이제부터 내가 네 아빠다. 아빠라고 불러'라고 말했다"고 밝혔다.최강희는 "배우 박진희도 박 감독을 아빠라고 부른다는 사실을 알게 됐다"며 "만인의 아빠, 어떤 원장님 같은 거구나 싶었다"고 웃었다.이는 최근 윤소희의 수양딸 관계 논란과 맞물려 또 다른 반응을 낳았다. 누리꾼들은 "박 감독은 수양딸만 몇 명이냐", "굳이 아빠라고 부르게 하는 이유가 뭐냐 " 등 호칭과 관계 설정에 의문을 제기했다.앞서 윤소희는 박위가 2024년 9월 공개한 '시댁에서 맞이한 첫 추석'이라는 제목의 영상 안에서 박위 부모님 집을 찾았고, 잠옷 차림으로 박위와 송지은 부부를 맞아 눈길을 끌었다.박 감독을 비롯한 가족들이 윤소희와 송지은을 대하는 방식을 두고 '며느리 홀대' 의혹도 제기됐다. 식사 자리에서 송지은만 다른 식기를 사용한 모습, 윤소희의 카이스트 학벌을 거듭 언급하는 장면 등이 도마 위에 올랐다.한편 윤소희는 2016년 tvN 드라마 '기억'을 통해 박찬홍 감독과 인연을 맺었다. 최강희는 박 감독의 캐스팅으로 1995년 KBS1 '신세대 보고 어른들은 몰라요' 주연으로 발탁됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr