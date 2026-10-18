사진=백지영 유튜브

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가수 백지영이 남편 정석원과 절친과의 친분을 둘러싼 오해를 직접 해명했다.17일 백지영 유튜브 채널에는 '살로 꽉 찬 제철 간장게장 먹느라 다이어트 포기해버린 백지영 인생 게장 맛집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 남편 정석원, 27년 지기인 댄서 이원미와 간장게장 맛집을 찾았다. 세 사람이 함께한 자리에서 백지영은 과거 골프 촬영 영상에 달렸던 일부 시청자의 반응을 언급했다.백지영은 먼저 이원미에게 정석원의 "팔짱 껴"라고 제안했다. 이원미가 정석원의 팔짱을 끼자 백지영은 "지금 막 생각난 건데 할 말이 하나 있다"며 이야기를 꺼냈다.그는 "그때 골프 찍었을 때 원미 언니가 석원 씨 옆에 엄청 붙어서 앉아 있었는데 그거를 오해하시는 분들이 몇 분 계셨다고 하더라"고 밝혔다. 두 사람이 가까이 앉아 있는 모습을 보고 관계를 오해한 시청자가 있었다는 설명이었다.백지영은 "'저 여자는 왜 남의 남편 옆에 저렇게 있냐'고 하더라"며 당시 반응을 전했다. 하지만 이를 심각하게 받아들이기보다 직접 팔짱을 끼도록 권하며 세 사람의 가까운 사이를 보여줬다.이원미는 정석원의 팔에 기대며 웃었고, 백지영은 "근데 지금 팔짱도 끼고 있네"라고 말했다. 그러면서 "우리는 팔짱까지 끼는 사이"라고 강조했다. 자신이 함께 있는 자리에서도 자연스럽게 장난을 주고받을 만큼 허물없는 관계임을 전한 것.이원미는 백지영과 정석원의 첫 만남도 지켜본 오랜 친구다. 백지영은 앞서 지난 5월 유튜브를 통해 정석원과의 소개팅 이야기를 공개하면서 이원미를 소개한 바 있다.당시 백지영은 "내가 석원 씨를 처음 만난 날 함께 있었던 사람 중 한 명"이라고 설명했다. 이원미는 두 사람의 만남부터 결혼에 이르기까지의 사연을 알고 있는 절친이었다.한편 백지영은 2013년 6월 배우 정석원과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr