댄서 바타가 방송인 겸 배우 지예은에게 프러포즈했던 순간을 회상하고 있다. / 사진='전참시' 방송 캡처

사진='전참시' 방송 캡처

결혼을 앞두고 있는 배우 겸 방송인 지예은과 안무가 바타의 러브 스토리와 프러포즈 순간이 포착됐다.지난 17일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 댄스 크루 위댐보이즈(WDBZ)에 소속된 바타와 인규의 일상이 전파를 탔다.이날 바타는 지예은과의 첫 만남 질문을 받았다. 이에 그는 "맨 처음 본 건 댄서 가비 누나 생일파티였다"며 "스치듯 봤다. 알고만 지내다가 교회에서 예배하면서 봤다"고 회상했다.지예은과 바타는 오는 12월 12일 백년가약을 맺는다. 바타는 최근 해외 명품 브랜드 T사의 반지를 주며 지예은에게 프러포즈했다.그는 당시 상황에 대해 "엄청나게 떨리더라. 프러포즈를 예은이 집에서 서프라이즈로 했다. 혼자서 다 준비했다. 예은이는 울었다"고 비하인드를 전했다.두 사람은 1994년생으로 동갑내기다. 지난 4월 열애를 인정하고 공식 연인이 됐다.한편 바타는 2022년 방송된 Mnet 춤 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지한 바 있다. 당시 리더 계급 출연진 중 최연소였다. 지예은은 한국예술종합학교 출신으로 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 출연하며 활약을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr