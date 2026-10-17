사진=백진희 유튜브

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배우 백진희가 소식하는 식습관을 밝히며 수영복 자태를 뽐냈다.16일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '여자들끼리 부산여행이란^^ 세 여자의 꺄르륵 1박 2일 부산 우정 여행 털기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백진희는 드라마 '진짜가 나타났다!'에 함께 출연한 배우 유재이, 친구 손유희와 부산 해운대로 1박 2일 여행을 떠났다. 세 사람은 바다를 구경하고 해리단길 카페를 방문하며 시간을 보냈다.식당에서는 백진희의 음료 선택이 눈길을 끌었다. 친구들이 생맥주와 하이볼을 주문한 것과 달리 콜라를 고른 그는 "어른들의 여행에 콜라가 껴서 미안"이라며 건배했다. 친구의 권유로 생맥주를 조금 맛본 뒤에는 "어떤 리액션을 해야 F가 만족할까"라고 말해 웃음을 안겼다.료칸 스타일의 숙소에 도착한 세 사람은 다과를 먹으며 수다를 이어갔다. 백진희가 떡을 먹다 "벌써 소화 다 됐다"고 하자 친구는 "거짓말. 이러고 얼마 못 먹을 거지? 어린이만큼 먹을 거지?"라고 받아쳤다. 백진희는 "어린이처럼 자주 먹는다"며 한 번에 많은 양을 먹기보다 조금씩 나눠 먹는 편이라고 설명했다.친구의 다이어트에는 단호한 반응을 보였다. 백진희는 "다이어트 그만하라고. 네가 뭐가 어때서 다이어트해. 그만하라고"라며 식사를 챙기라고 했다.그는 "먹지를 않아, 애가. 부산 가자고 했더니 그날부터 다이어트를 한다고 만나면 밥을 안 먹는 거예요"라고 폭로했다. 친구는 "좀 있다 수영복 입은 거 보고 깜짝 놀라지나 마"라고 맞받아쳤다. 이후 세 사람은 수영복으로 갈아입고 숙소 히노키탕에서 물놀이를 즐겼다.친구들이 전한 백진희의 평소 모습도 공개됐다. 한 친구는 "요새 백진희 언니를 만나면서 사람 좋아하고 얘기하는 거 좋아하고 정이 많다는 것을 느낀다"고 말했다. 백진희는 "나 말이 많지? 나 몰랐다니까?"라고 반응했고, 친구는 "말 많다"고 거듭 강조했다.백진희는 이야기를 듣다 친구를 집으로 데려간 일화도 털어놨다. 그는 "도파민 터지는 얘기였는데 하다 말고 가겠다는 거다. 다음에 만나면 이야기해주겠다고 하더라"며 "집에 와서 수다를 거의 3시간 더 떨었다"고 밝혔다.한편 백진희는 캐나다에서 직장생활을 하는 비연예인 남자친구와 내년 1월 23일 결혼을 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr